"Informował, że pracownicy banku współpracują z przestępcami i zamierzają ukraść jej pieniądze"

Policja zatrzymała 19-latka
19-latek jest podejrzany o oszustwo
Źródło: KRP Warszawa IV
Najpierw mówił, że pracownicy banku współpracują z przestępcami i zamierzają ukraść jej pieniądze. Potem przekonywał, że ma zabezpieczyć jej konto. Kobieta uwierzyła w policyjną operację specjalną i przekazała oszustom ponad 71 tysięcy złotych. Kiedy do akcji ruszyli prawdziwi funkcjonariusze, zatrzymali 19-latka. Jest podejrzany o oszustwo.

Policjanci ustalili, że do pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna, podający się za funkcjonariusza.

"Rozmówca informował ją, że może paść ofiarą przestępstwa, bo pracownicy banku współpracują z przestępcami i zamierzają ukraść jej pieniądze. Twierdził, że jeden z pracowników ma duplikat jej karty płatniczej" - opisała w komunikacie nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

W trakcie rozmowy mężczyzna przekonywał, że jest to poważna sprawa i policja prowadzi w tej sprawie specjalną operację. On miał zabezpieczać jej konto i prosił o pomoc w zatrzymaniu nieuczciwych pracowników banku. Kobieta będąc przekonana, że bierze udział w policyjnej operacji, zgodnie z instrukcjami, przekazała dwie karty płatnicze wraz z kodem pin.

Kiedy pokrzywdzona zorientowała się, że została oszukana, zaalarmowała prawdziwych policjantów.

Zatrzymanie w Żyrardowie

W sprawie zostało przyjęte zawiadomienie o przestępstwie. Policjanci ustalili tożsamość podejrzanego mężczyzny.

Na terenie Żyrardowa zatrzymali 19-letniego obywatela Ukrainy. Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat więzienia.

Źródło: KRP Warszawa IV

Policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomymi. Funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych działaniach, nie proszą o przekazywanie pieniędzy, ani o dokonywanie przelewów w celu "zabezpieczenia" środków.

"W każdym przypadku, gdy rozmówca podający się za policjanta prosi o przekazanie gotówki lub inne działania finansowe – należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z rodziną lub zadzwonić na numer alarmowy 112" - podpowiedzieli mundurowi.

Źródło: KRP VII

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa IV

Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
