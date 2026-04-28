"Informował, że pracownicy banku współpracują z przestępcami i zamierzają ukraść jej pieniądze"
Policjanci ustalili, że do pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna, podający się za funkcjonariusza.
"Rozmówca informował ją, że może paść ofiarą przestępstwa, bo pracownicy banku współpracują z przestępcami i zamierzają ukraść jej pieniądze. Twierdził, że jeden z pracowników ma duplikat jej karty płatniczej" - opisała w komunikacie nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
W trakcie rozmowy mężczyzna przekonywał, że jest to poważna sprawa i policja prowadzi w tej sprawie specjalną operację. On miał zabezpieczać jej konto i prosił o pomoc w zatrzymaniu nieuczciwych pracowników banku. Kobieta będąc przekonana, że bierze udział w policyjnej operacji, zgodnie z instrukcjami, przekazała dwie karty płatnicze wraz z kodem pin.
Kiedy pokrzywdzona zorientowała się, że została oszukana, zaalarmowała prawdziwych policjantów.
Zatrzymanie w Żyrardowie
W sprawie zostało przyjęte zawiadomienie o przestępstwie. Policjanci ustalili tożsamość podejrzanego mężczyzny.
Na terenie Żyrardowa zatrzymali 19-letniego obywatela Ukrainy. Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat więzienia.
Policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomymi. Funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych działaniach, nie proszą o przekazywanie pieniędzy, ani o dokonywanie przelewów w celu "zabezpieczenia" środków.
"W każdym przypadku, gdy rozmówca podający się za policjanta prosi o przekazanie gotówki lub inne działania finansowe – należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z rodziną lub zadzwonić na numer alarmowy 112" - podpowiedzieli mundurowi.
