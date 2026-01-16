Logo TVN Warszawa
Warszawa
Więcej pociągów na linii Warszawa-Radom

Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Modernizacja stacji PKP Ursus Północny
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Linię Radom-Warszawa mają obsługiwać cztery dodatkowe pociągi dalekobieżne - zapowiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Ich uruchomienie ma nastąpić w 2026 roku. Dodatkowo wiosną gotowy będzie przystanek kolejowy Radom Południowy.

Wiceminister podkreślił, że planowany jest rozwój połączeń dalekobieżnych związanych z obsługą kolejową Radomia.

- Chcemy docelowo mieć siatkę połączeń szybkich InterCity Warszawa-Radom co godzinę - poinformował wiceminister na wspólnej konferencji prasowej z posłem Koalicji Obywatelskiej Konradem Frysztakiem i lokalnymi samorządowcami. Briefing odbył się na przystanku PKP Lesiów, gdzie wybudowany został parking samochodowy dla mieszkańców dojeżdżających do pracy koleją.

Malepszak zapowiedział, że jeszcze w tym roku na linii Warszawa - Radom pojawią się cztery kolejne pociągi dalekobieżne.

Szykują przystanek Radom Południowy

Wiceminister powiedział też, że wiosną gotowy ma być przystanek kolejowy Radom Południowy. W ramach inwestycji powstaną trzy perony: dwa przy linii kolejowej w kierunku Kielc oraz jeden przy linii w stronę Tomaszowa Mazowieckiego.

To wspólna inwestycja spółki PKP PLK oraz miasta Radomia. PKP PLK realizuje zadanie w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025". Miasto otrzymało fundusze z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Łączny koszt to ponad 16 milionów złotych, z czego przeszło sześć milionów złotych zapłaci PKP PLK, a ponad dziewięć milionów złotych - miasto.

Budowa przystanku kolejowego Radom Południowy
Budowa przystanku kolejowego Radom Południowy
Źródło: PKP PLK

Planują budowę przejścia przez tory

Obecny na konferencji członek Zarządu ds. Eksploatacji Polskie Linie Kolejowe Michał Gil podkreślił, że spółka stara się wsłuchiwać w głosy mieszkańców i odpowiadać na ich potrzeby oraz sygnały od samorządowców. Przykładem tego ma być m.in. planowana budowa przejścia przez tory między Rajcem i Lasowicami, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców tych podradomskich miejscowości.

