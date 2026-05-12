Okolice Zderzenie i duży korek na S8 Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie na S8

Do zdarzenia doszło na trasie S8 w kierunku Poznania tuż przed węzłem Konotopa.

- Samochód osobowy zderzył się z tirem. Korek ma około cztery kilometry, kierowcy tracą w tym miejscu 15 minut. Pracuje policja i służba drogowa. Wygląda na to, że doszło do dwóch zdarzeń. Kilkadziesiąt metrów dalej na pasie awaryjnym stoją trzy samochody osobowe oraz kolejny tir - relacjonował o godzinie 15.30 Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Jeden dostał mandat

O szczegóły zapytaliśmy policję. - Na trasie S8 w kierunku Pruszkowa zderzyły się trzy pojazdy: Skoda, Toyota i ciężarowy Man. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Skodą, próbując wyhamować, uderzył w Toyotę i Mana, jadących oddzielnymi pasami ruchu - opisała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako kolizję. - Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu, są trzeźwi. Kierowca Skody został ukarany mandatem - dodała Gromek-Oćwieja.

Auta uczestniczące w zdarzeniu stały na pasie awaryjnym. Na miejscu nie ma już utrudnień.