Okolice Jechał autem skradzionym w Niemczech. Zatrzymanie na trasie S8 Oprac. Katarzyna Kędra |

Jechał kradzioną Toyotą, zatrzymali go na S8 Źródło wideo: KPP w Wołominie Źródło zdj. gł.: KPP w Wołominie

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We wtorek policjanci ustalili, że trasą S8 od strony Warszawy w kierunku Białegostoku, może poruszać się kierujący Toyotą, którą skradziono w Niemczech.

Na wysokości Kobyłki funkcjonariusze zauważyli samochód odpowiadający zgłoszeniu. "Policjanci, wykorzystując sygnały świetlne i dźwiękowe wydali kierującemu polecenie zatrzymania pojazdu. Za kierownicą siedział 42-letni mieszkaniec Warszawy. Podczas kontroli funkcjonariusze polecili mężczyźnie wyłączyć silnik, a następnie ponownie go uruchomić. Kierujący nie był jednak w stanie tego zrobić, ponieważ, jak się okazało, nie posiadał kluczyka do pojazdu" - przekazała w komunikacie oficer prasowa wołomińskiej policji aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska.

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Był znany policji

Policjanci sprawdzili samochód w policyjnych systemach. Potwierdzili, że Toyota figuruje jako skradziona na terenie Niemiec. Dalsze czynności wykazały również, że zamontowane na pojeździe tablice rejestracyjne nie były przypisane do tego samochodu i miały jedynie charakter kolekcjonerski.

"Podczas sprawdzenia danych 42-latka funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna był w przeszłości notowany w związku ze sprawami dotyczącymi przestępczości samochodowej. Mężczyzna został zatrzymany, natomiast samochód zabezpieczono na policyjnym parkingu" - wskazała policjantka.

Mężczyzna usłyszał następnie zarzuty z artykułu 279 paragraf 1 Kodeksu karnego dotyczącego kradzieży z włamaniem oraz artykułu 306c paragraf 2 Kodeksu karnego (używanie cudzej tablicy rejestracyjnej).

Jechał kradzioną Toyotą, zatrzymali go na S8 Jechał kradzioną Toyotą, został zatrzymany Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie Jechał kradzioną Toyotą, został zatrzymany Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie Jechał kradzioną Toyotą, został zatrzymany Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie

Aresztu nie będzie

Prokurator wnioskował o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd nie przychylił się do wniosku, zastosował dozór policji. Mężczyźnie grozi kara roku do 10 lat więzienia.