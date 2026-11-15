Jechał autem skradzionym w Niemczech. Zatrzymanie na trasie S8
We wtorek policjanci ustalili, że trasą S8 od strony Warszawy w kierunku Białegostoku, może poruszać się kierujący Toyotą, którą skradziono w Niemczech.
Na wysokości Kobyłki funkcjonariusze zauważyli samochód odpowiadający zgłoszeniu. "Policjanci, wykorzystując sygnały świetlne i dźwiękowe wydali kierującemu polecenie zatrzymania pojazdu. Za kierownicą siedział 42-letni mieszkaniec Warszawy. Podczas kontroli funkcjonariusze polecili mężczyźnie wyłączyć silnik, a następnie ponownie go uruchomić. Kierujący nie był jednak w stanie tego zrobić, ponieważ, jak się okazało, nie posiadał kluczyka do pojazdu" - przekazała w komunikacie oficer prasowa wołomińskiej policji aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska.
Był znany policji
Policjanci sprawdzili samochód w policyjnych systemach. Potwierdzili, że Toyota figuruje jako skradziona na terenie Niemiec. Dalsze czynności wykazały również, że zamontowane na pojeździe tablice rejestracyjne nie były przypisane do tego samochodu i miały jedynie charakter kolekcjonerski.
"Podczas sprawdzenia danych 42-latka funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna był w przeszłości notowany w związku ze sprawami dotyczącymi przestępczości samochodowej. Mężczyzna został zatrzymany, natomiast samochód zabezpieczono na policyjnym parkingu" - wskazała policjantka.
Mężczyzna usłyszał następnie zarzuty z artykułu 279 paragraf 1 Kodeksu karnego dotyczącego kradzieży z włamaniem oraz artykułu 306c paragraf 2 Kodeksu karnego (używanie cudzej tablicy rejestracyjnej).
Aresztu nie będzie
Prokurator wnioskował o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd nie przychylił się do wniosku, zastosował dozór policji. Mężczyźnie grozi kara roku do 10 lat więzienia.