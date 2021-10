Zatrzymali pseudokibica poszukiwanego listem gończym. Policja: w domu miał nielegalną broń i narkotyki

Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu na terenie powiatu grójeckiego, w miejscu zamieszkania mężczyzny. - Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli pistolet oraz sześć sztuk amunicji bez wymaganego pozwolenia na posiadanie tych przedmiotów. Ponadto w domu zatrzymanego znaleziono substancje psychoaktywne i marihuanę - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak.

Był poszukiwany listem gończym

Zaznaczył, że to nie pierwszy raz, kiedy mężczyzna ma kłopoty z wymiarem sprawiedliwości: - 43-latek był poszukiwany listem gończym wydanym przez sąd okręgowy do odbycia kary pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Działania policjantów z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców wspierane były przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. - Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 43-latkowi zarzutów nielegalnego posiadania broni i amunicji - przestępstwa zagrożonego karą do ośmiu lat więzienia oraz posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych za co grozi mu kara do trzech lat więzienia - podsumował rzecznik KSP.