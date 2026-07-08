Okolice Zatrzymali 18 osób z 14 krajów, muszą opuścić Polskę Oprac. Alicja Glinianowicz |

W pół roku liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad 87 tysięcy osób. Komentarze ekspertów (materiał z października 2025 r.) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

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Wśród zatrzymanych osób są obywatele: Turcji, Rosji, Ukrainy, Kuby, Białorusi, Wietnamu, Indii, Kolumbii, Filipin, Egiptu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Gruzji oraz Azerbejdżanu.

Nieważne dokumenty, stwarzanie zagrożenia...

"Powody zatrzymań dotyczyły głównie: przekroczenia dopuszczalnego okresu pobytu bez konieczności posiadania wizy; braku ważnych dokumentów pobytowych potwierdzających cel i warunki pobytu; stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym kraju i nieopuszczenia Polski po odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej" - przekazano w komunikacie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wobec obcokrajowców wszczęto procedury administracyjne, które dla większości skończyły się nakazem opuszczenia kraju. Obywatela Ukrainy, z wcześniejszym prawomocnym wyrokiem sądu, przekazano na granicy służbom ukraińskim. Z kolei trzej inni cudzoziemcy - z Egiptu, Ukrainy i Tadżykistanu - złożyli wnioski o przyznanie ochrony międzynarodowej.

3370 kontroli w tym roku

Działania funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzone są na terenie trzech województw: mazowieckiego, łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego. Od początku tego roku przeprowadzili ponad 3370 kontroli legalności pobytu. Z powodu naruszania przepisów ustawy o cudzoziemcach zatrzymanych zostało ponad 880 osób.

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