Kluczowe fakty:

Do grona gmin z nocną ciszą alkoholową dołączyły w 2025 roku między innymi: Serock, Wieliszew, Legionowo, Sulejówek, Łomianki i Nieporęt.

W Pruszkowie, Konstancinie-Jeziornie i Kobyłce trwają konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia nocnych restrykcji.

W ankiecie KCPU wzięło udział ponad sto gmin, gdzie ograniczono sprzedaż alkoholu nocą. Aż 57 procent z nich zadeklarowało, że w efekcie zmniejszyła się liczba interwencji policji i straży miejskiej związanych z naruszeniami porządku publicznego związanymi ze spożywaniem alkoholu.