W ponad 25 miastach i gminach na Mazowszu nie można nocą kupić alkoholu. Na początku 2026 roku zakaz jego sprzedaży w godzinach nocnych zacznie obowiązywać w Błoniu, Piasecznie i Wołominie. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) pokazały, że ponad połowa gmin zauważyła zmniejszenie liczby interwencji służb po wprowadzeniu nocnej ciszy alkoholowej.
Kluczowe fakty:
  • Do grona gmin z nocną ciszą alkoholową dołączyły w 2025 roku między innymi: Serock, Wieliszew, Legionowo, Sulejówek, Łomianki i Nieporęt.
  • W Pruszkowie, Konstancinie-Jeziornie i Kobyłce trwają konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia nocnych restrykcji.
  • W ankiecie KCPU wzięło udział ponad sto gmin, gdzie ograniczono sprzedaż alkoholu nocą. Aż 57 procent z nich zadeklarowało, że w efekcie zmniejszyła się liczba interwencji policji i straży miejskiej związanych z naruszeniami porządku publicznego związanymi ze spożywaniem alkoholu.
  • Szacuje się, że około 23-28 tysięcy zgonów rocznie jest związanych bezpośrednio ze spożyciem alkoholu.

Samorządy mają od 2018 roku prawo do wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Takie uprawnienie dała im nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
