Kluczowe fakty:
- Do grona gmin z nocną ciszą alkoholową dołączyły w 2025 roku między innymi: Serock, Wieliszew, Legionowo, Sulejówek, Łomianki i Nieporęt.
- W Pruszkowie, Konstancinie-Jeziornie i Kobyłce trwają konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia nocnych restrykcji.
- W ankiecie KCPU wzięło udział ponad sto gmin, gdzie ograniczono sprzedaż alkoholu nocą. Aż 57 procent z nich zadeklarowało, że w efekcie zmniejszyła się liczba interwencji policji i straży miejskiej związanych z naruszeniami porządku publicznego związanymi ze spożywaniem alkoholu.
- Szacuje się, że około 23-28 tysięcy zgonów rocznie jest związanych bezpośrednio ze spożyciem alkoholu.
Samorządy mają od 2018 roku prawo do wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Takie uprawnienie dała im nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.