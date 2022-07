Zaginiony chłopiec siedział na krawędzi peronu

W środku nocy strażnicy miejscy zauważyli chłopca siedzącego na krawędzi peronu stacji kolejowej w Międzylesiu. Okazało się, że to zaginiony 13-latek, którego od dwóch godzin poszukiwała policja.

Dochodziła godzina 1.30, gdy strażnicy miejscy patrolowali ulicę Patriotów. Kiedy dojeżdżali do stacji w Międzylesiu, zauważyli chłopca, który siedział na krawędzi peronu kolejowego. "Jego nogi zwisały nad torami" - przekazał wydział prasowy warszawskiej straży miejskiej.

Strażnicy natychmiast podbiegli do niego i ściągnęli go z peronu. Był roztrzęsiony i mówił niewyraźnie. Funkcjonariusze uspokoili chłopca i zaprowadzili do radiowozu. "Ponieważ powtarzał, że jest głodny, strażnicy oddali mu swoje kanapki i wodę. Gdy zaspokoił głód, wyjął z kieszeni zabawki i zaczął się nimi bawić w radiowozie" - napisano.