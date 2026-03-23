Sąd skazał właściciela schroniska Happy Dog

Zamknięte schronisko dla psów w Sobolewie Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Wyrok, który usłyszał w poniedziałek Marian D., dotyczy zarzutów znęcania się nad zwierzętami, do których - według aktu oskarżenia - dochodziło na terenie schroniska Happy Dog w Sobolewie koło Garwolina około ośmiu lat temu. Na fatalne warunki panujące w placówce zwróciła uwagę jedna z fundacji prozwierzęcych, wówczas sprawą zajęli się śledczy.

Właściciel schroniska został teraz skazany przez Sąd Rejonowy w Garwolinie na 1,5 roku więzienia. Dodatkowo sąd orzekł wobec niego ośmioletni zakaz posiadania zwierząt oraz dziesięcioletni zakaz prowadzenia związanej z nimi działalności. Mężczyzna musi także wpłacić 40 tysięcy złotych nawiązki na rzecz organizacji chroniącej zwierzęta.

Domagali się surowszej kary

Prokurator Leszek Wójcik domagał się dwóch lat więzienia i zakazu posiadania zwierząt przez osiem lat oraz zakazu prowadzenia działalności związanej ze zwierzętami - schronisk i opieki nad zwierzętami na osiem lat.

Organizacja skarżąca wnioskowała natomiast o uznanie, że w czynach D. było szczególne okrucieństwo i w związku z tym o orzeczenie winy i kary adekwatnej do skali cierpienia i liczby zwierząt, czyli maksymalnie - pięciu lat więzienia.

Obrona chciała uniewinnienia.

Zamknięte schronisko

Prowadzone przez Mariana D. schronisko dla bezdomnych zwierząt Happy Dog w Sobolewie zostało w styczniu tego roku zamknięte. Aktywiści zwierzęcy alarmowali o licznych zaniedbaniach w opiece nad zwierzętami. Oficjalnym powodem zamknięcia schroniska przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny był brak elektronicznej ewidencji zwierząt.

Kontrolę przeprowadza tam Najwyższa Izba Kontroli. W tej sprawie prokuratura również wszczęła postępowanie, które cały czas jest w toku.

Opracowała Klaudia Kamieniarz