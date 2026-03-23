Sąd skazał właściciela schroniska Happy Dog

Właściciel schroniska dla zwierząt Happy Dog w Sobolewie został skazany na karę więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd orzekł także, że przez 10 lat nie będzie mógł prowadzić działalności związanej ze zwierzętami. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok, który usłyszał w poniedziałek Marian D., dotyczy zarzutów znęcania się nad zwierzętami, do których - według aktu oskarżenia - dochodziło na terenie schroniska Happy Dog w Sobolewie koło Garwolina około ośmiu lat temu. Na fatalne warunki panujące w placówce zwróciła uwagę jedna z fundacji prozwierzęcych, wówczas sprawą zajęli się śledczy.

Właściciel schroniska został teraz skazany przez Sąd Rejonowy w Garwolinie na 1,5 roku więzienia. Dodatkowo sąd orzekł wobec niego ośmioletni zakaz posiadania zwierząt oraz dziesięcioletni zakaz prowadzenia związanej z nimi działalności. Mężczyzna musi także wpłacić 40 tysięcy złotych nawiązki na rzecz organizacji chroniącej zwierzęta.

Klaudia Kamieniarz

Zamknięte schronisko

Prowadzone przez Mariana D. schronisko dla bezdomnych zwierząt Happy Dog w Sobolewie zostało w styczniu tego roku zamknięte. Aktywiści zwierzęcy alarmowali o licznych zaniedbaniach w opiece nad zwierzętami. Oficjalnym powodem zamknięcia schroniska przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny był brak elektronicznej ewidencji zwierząt.

Kontrolę przeprowadza tam Najwyższa Izba Kontroli. W tej sprawie prokuratura również wszczęła postępowanie, które cały czas jest w toku.

