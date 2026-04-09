Samochód roztrzaskany na barierach, kierowca ranny

Kierowca samochodu osobowego uderzył w bariery energochłonne, a następnie dachował. Jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło na węźle Konotopa w nocy ze środy na czwartek.
Zgłoszenie o wypadku drogowym trafiło do służb o godzinie 1:23. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jawczyce, na węźle Konotopa.
"Po dojeździe na miejsce stwierdzono, że samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Jedna osoba poszkodowana została przetransportowana do szpitala" - poinformował mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
Uderzył w bariery energochłonne i dachował
W działaniach brały udział trzy zastępy straży pożarnej: Państwowa Straż Pożarna z Warszawy i z Błonia oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Ożarowa Mazowieckiego. Na miejscu obecna była też policja i pogotowie ratunkowe.