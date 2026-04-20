Okolice "Wnuczkowie w potrzebie" dzwonili do emerytów w Niemczech i Szwajcarii

Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu

We wtorek Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał oskarżonych przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie: Romana K. i Romulesa W. Mężczyźni są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszukującej pokrzywdzonych metodą "na wnuczka".

"Skazany Roman K. wyłudził w ten sposób 275 tysięcy franków szwajcarskich i 145 tysięcy euro, stanowiących równowartość ponad 1,1 miliona złotych oraz biżuterię o łącznej wartości ponad 153 tysięcy franków szwajcarskich, stanowiących równowartość ponad 500 tysięcy złotych" - opisał w komunikacie prokurator Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Jak ustaliła prokuratura, drugi z mężczyzn, Romules W., metodą "na wnuczka" usiłował wyłudzić 56 tysięcy franków szwajcarskich, czyli ponad 190 tysięcy złotych.

"Wyłudził 30 tysięcy franków szwajcarskich, stanowiących równowartość ponad 100 tysięcy złotych" - dodał Martyniuk.

Sąd wymierzył Romanowi K. karę łączną pięciu lat pozbawienia wolności, a Romulesowi W. karę dwóch lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: Wyciągają parę milionów w tydzień, bo system nie działa Zobacz cały materiał

Numery brali z książek telefonicznych

Podczas śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, a następnie postępowania sądowego ustalono, że skazani mężczyźni byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2012–2014 wypracowała schemat działania polegający na tym, że z terytorium Polski wykonywano połączenia telefoniczne do osób mieszkających w Niemczech i Szwajcarii, a których dane zamieszczone były w elektronicznych książkach telefonicznych.

"Książki te zawierały informacje o miejscach zamieszkania abonentów, co umożliwiało sprawcom ustalenie, do jakiego miasta będą dzwonić oraz dokąd skierują kierowcę wraz z tzw. odbierakiem" - wyjaśniła prokuratura.

Odbierak, to osoba, mająca odebrać pieniądze lub kosztowności od pokrzywdzonych. Następnie podejrzani, kierując się imieniem, które mogło wskazywać na podeszły wiek potencjalnego rozmówcy, nawiązywali z nim kontakt telefoniczny.

"W trakcie rozmów, podając się za krewnego lub znajomego, informowali, że znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i prosili o niezwłoczne przekazanie znacznych sum pieniędzy, biżuterii lub innych wartościowych przedmiotów" - poinformował Martyniuk.

Oszustwo na wnuczka. O tym pamiętaj Źródło: policja

"Uniemożliwiali kontakt z rzeczywistymi krewnymi lub znajomymi"

"Gdy rozmówcy zostali wprowadzeni w błąd, co do tożsamości dzwoniącego, sprawcy kontrolowali ich działania, wielokrotnie do nich dzwoniąc i uniemożliwiając kontakt z rzeczywistymi krewnymi lub znajomymi" - dodał prokurator. W tym czasie przekazywali również informacje dotyczące pokrzywdzonych tzw. logistykom, którzy następnie przekazywali je współdziałającym osobom odpowiedzialnym za odbiór mienia.

Jak ustaliła prokuratura, po odebraniu pieniędzy lub biżuterii, były one transportowane do Polski, a następnie dzielone pomiędzy uczestników procederu.

Według ustaleń, skazani Roman K. i Romules W. z opisanych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu, działając jednocześnie w warunkach tzw. recydywy.

Wyrok jest nieprawomocny.

OGLĄDAJ: Metoda na Szpaka. W żadnym przypadku nie znaleźli sprawcy Zobacz cały materiał