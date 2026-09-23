Okolice Milionowe dotacje z MEiN pod lupą śledczych. Kolejne zatrzymania Rafał Molenda |

CBA wszczęło kontrolę w sprawie "programu willa plus". Przemysław Czarnek: nie mam nic sobie do zarzucenia Źródło wideo: Adrianna Otręba/Fakty TVN

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Jak poinformowała radomska prokuratura okręgowa w środowym komunikacie, prokuratorzy prowadzący śledztwo dotyczące programu MEiN "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" zatrzymali prezesów trzech organizacji, które wcześniej otrzymały ministerialne wsparcie. Śledczy sprawdzają, czy urzędnicy i pracownicy resortu edukacji dopuścili się nieprawidłowości podczas przyznawania dotacji podmiotom, które nie spełniały warunków programu.

W trakcie śledztwa prokuratorzy przeprowadzili przeszukania, przeanalizowali dokumenty i przesłuchali świadków. Na podstawie zgromadzonych materiałów, 22 września postawili kolejne zarzuty.

Ponad dwa miliony złotych dla fundacji z Elbląga

Kamil N., prezes Fundacji "Dumni z Elbląga", usłyszał zarzut związany z dotacją w wysokości dwóch milionów 186 tysięcy złotych. Według prokuratury we wniosku o dofinansowanie zakupu nieruchomości w Karczowiskach Górnych w powiecie elbląskim (województwo warmińsko-mazurskie) znalazły się nieprawdziwe oświadczenia, które były wymagane do przyznania wsparcia. Śledczy twierdzą, że fundacja wykorzystała otrzymane pieniądze niezgodnie z celem, na który zostały przyznane. Zdaniem prokuratury działania prezesa doprowadziły Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Zarzuty dla prezesa "Sokoła"

Prokuratura postawiła zarzuty również Tomaszowi S., który kierował Towarzystwem Gimnastycznym "Sokół" w Lublinie. Organizacja otrzymała ponad 500 tysięcy złotych na dostosowanie swojej siedziby do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Śledczy uważają, że we wniosku o dotację znalazły się nieprawdziwe informacje. Według ustaleń prokuratury stowarzyszenie nie zamierzało wykorzystywać wyremontowanego obiektu zgodnie z deklarowanymi celami, a część środków wydano niezgodnie z przeznaczeniem.

Dotacja dla Fundacji "Ostre Łąki"

Trzeci z zatrzymanych, Przemysław Z., kierował Fundacją "Ostre Łąki". Organizacja ta otrzymała milion 300 tysięcy złotych na zakup nieruchomości w Uściu Gorlickim w województwie małopolskim i utworzenie placówki edukacyjno-wychowawczej. Prokuratorzy twierdzą, że wniosek o wsparcie zawierał nieprawdziwe dane. Według śledztwa fundacja wykorzystała później pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem.

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Nie przyznają się do winy

Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz wyłudzenia środków publicznych. Żaden z nich nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Prokurator objął ich dozorem policji oraz zakazał opuszczania kraju. Za czyny, które zarzuca im śledztwo, grozi kara do 10 lat więzienia.

Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Śledztwo dotyczy sposobu przyznawania i wykorzystania dotacji z programu realizowanego w 2022 roku przez ówczesne Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Dziennikarze tvn24.pl ujawnili, że środki z ministerialnego programu trafiały do organizacji i fundacji blisko powiązanych z ówczesną władzą, a kontrola NIK wykazała liczne nieprawidłowości i przyznawanie dotacji mimo negatywnych opinii ekspertów.

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