Okolice Autobusy linii 800 wracają do Palmir. Dowiozą do muzeum i Kampinosu

"Dziś historię tragedii w Palmirach opowiadają zdjęcia" Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Autobusy, będą jeździły - tradycyjnie - we wszystkie soboty, niedziele i święta aż do niedzieli 25 października.

Trasa linii 800

"Osiemsetka" będzie kursowała z pętli Metro Młociny, Aleją gen. Wittek, Pułkową, a następnie przez Łomianki, Kiełpin Stary, Dziekanów Leśny ulicą Kolejową, Dziekanów Polski i Palmiry: szosą gdańską i palmirską drogą do Kampinoskiego Parku Narodowego i Palmirskiego Muzeum.

ZTM zachęcił do odwiedzenia muzeum i miejsca pamięci narodowej, upamiętniającego ofiary masowych egzekucji przeprowadzanych przez Niemców w czasie II wojny światowej na terenie Puszczy Kampinoskiej.

"Wizytę w muzeum można połączyć ze spacerem i do domu wrócić również warszawską komunikacją miejską – w pobliżu muzeum są szlaki turystyczne prowadzące w głąb Kampinoskiego Parku Narodowego. Można nimi dojść do przystanków innych linii autobusowych, np. do 150 w Dziekanowie Leśnym (szlakiem czerwonym lub zielonym, ok. 9 km). Autobus dojeżdża do metra Młociny" - dodał ZTM.

Teren Muzeum w Palmirach Źródło: Michał Achtel