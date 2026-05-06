Susza w Kampinosie. Dyrekcja wprowadza restrykcje
"W związku z bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym (III stopień, wilgotność ściółki poniżej 10 proc.) oraz brakiem prognozowanych opadów gwarantujących poprawę sytuacji, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego wprowadził czasowy zakaz używania ognia" - poinformował w środę Kampinoski Park Narodowy.
Zakaz obowiązuje do 14 maja. W razie dalszego braku opadów może zostać przedłużony. W parku nie można rozpalać ognisk, grillów, kuchenek gazowych, pochodni i wszystkich innych źródeł mogących spowodować pożar.
Park pozostaje otwarty
Park pozostaje otwarty dla turystów. Można też korzystać z polan i organizować wydarzenia, ale bez ognisk i grillów.
Kampinoski Park Narodowy przekazał też, że opłaty za rezerwacje pozostają bez zmian. Można również w systemie anulować rezerwację wydarzenia przed jego terminem. Opłaty zostaną zwrócone.
