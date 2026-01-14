Utrudnienia w kursowaniu pociągów WKD. Trzy dni ze specjalnym rozkładem jazdy

Utrudnienia związane są z wymianą szyn na odcinku Warszawa Raków WKD - Podkowa Leśna Główna oraz z wymianą rozjazdów na stacji Warszawa Śródmieście WKD.
Część wieczornych i porannych pociągów pojedzie w relacji skróconej do Komorowa. Zmiany zaczną obowiązywać od środowej nocy.
W czwartek i piątek (15 i 16 stycznia) w godzinach porannych uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa w relacji Komorów - Warszawa Śródmieście WKD oraz Warszawa Śródmieście WKD - Komorów.
W sobotę zamknięta zostanie stacja Warszawa Śródmieście WKD oraz oba tory na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Warszawa Zachodnia WKD.
Szczegóły dotyczące specjalnych rozkładów jazdy oraz numery pociągów kursujących w skróconych relacjach są dostępne na stronie przewoźnika.
Wzajemne honorowanie biletów
Spółka WKD zaznacza w komunikacie, że do podróży autobusami komunikacji zastępczej będą uprawniały ważne bilety WKD jednorazowe lub okresowe. "W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy" - podano.
W miejscu przeznaczonym na nadruk z kasownika należy wpisać datę i godzinę rozpoczęcia podróży w formacie: dd:mm:rr, gg:mm. Przykładowo: 15:01:26, 10:10.
Dodatkowo w godzinach 23-6 będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów we wszystkich pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście.
