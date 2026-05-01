Dwa rozbite auta na wyjeździe ze stolicy

Zderzenie na trasie S7

Do zderzenia doszło przed południem na Trasie Salomea-Wolica (S7).

"Dwa wozy straży pożarnej właśnie całkowicie zablokowały wjazd na obwodnicę [S2 - red.] przy węźle Opacz" - przekazał naszej redakcji jeden z kierowców. Jak dodał, niedostępne były wszystkie cztery pasy ruchu, więc również te prowadzące w kierunku Janek.

Na zdjęciach, jakie otrzymaliśmy z miejsca zdarzenia, widzimy dwa rozbite pojazdy. Jeden z nich stoi na lewym pasie jezdni i ma uszkodzony bok, drugi z rozbitym przodem znajduje się na pasie awaryjnym.

Z relacji świadka akcji straży pożarnej wynika, że wkrótce strażacy odblokowali dwa z czterech pasów ruchu.

Nasz reporter Mateusz Mżyk opisuje, że około godziny 12.20 oba rozbite auta znajdowały się już na pasie awaryjnym. - Na miejscu pracują policja i służba drogowa. Zablokowany pozostaje jeden pas zjazdu na trasę S2 - ostrzegł.

Młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji poinformował, że zderzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Uczestniczyły w nim dwa auta: Renault i Citroen. - Kierujący byli trzeźwi, posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami, nikt nie został poszkodowany - zaznaczył.

