Mróz uderza w kolej. Opóźnione i odwołane pociągi

Utrudnieia na kolei w Warszawie
Utrudnienia na kolei z powodu mrozu
Źródło: TVN24
Niskie temperatury powodują utrudnienia na kolei w Warszawie i okolicach. "Utrudnienia w ruchu pociągów na całym obszarze kursowania pociągów Kolei Mazowieckich" - ostrzega przewoźnik. Na stacjach Warszawa Lotnisko Chopina oraz Sulejówek Miłosna doszło do awarii pociagów.

"Z powodu awarii taboru, pociąg SKM linii S2: - nr 97214/5 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 8.26) do stacji Sulejówek Miłosna został odwołany na całej relacji, - nr 10822/3 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 9.42) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany w całej relacji" - przekazała w poniedziałek w godzinach porannych Szybka Kolej Miejska.

Opóźnione lub odwołane

Także Koleje Mazowieckie powiadomiły o możliwych utrudnieniach występujących na wszystkich jej trasach. "Utrudnienia w ruchu pociągów na całym obszarze kursowania pociągów KM. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - czytamy w komunikacie przewoźnika.

Na stacji Warszawa Wschodnia był reporter Artur Molęda. - Są pasażerowie, którzy od godzin porannych czekają, żeby ich pociągi wyruszyły. Za mną akurat ekspres do Berlina opóźniony o dwadzieścia minut - relacjonował.

I dodał, że od 7.30 pasażerowie czekają także na pociąg do Zakopanego. - Warunki do czekania na dworcach nie są najprzyjemniejsze - dodał Molęda.

Ekstremalne mrozy

Nad całą Polskę nadciągnął silny mróz, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia.

Pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym mrozem zostały wydane w województwie mazowieckim dla powiatów: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim. W pozostałych powiatach w województwie mazowieckim obowiązują alarmy pierwszego stopnia.

Niektóre szkoły odwołują lekcje. Powodem silny mróz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niektóre szkoły odwołują lekcje. Powodem silny mróz

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

MrózZimaPociągi w WarszawieKolej
