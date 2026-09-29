Okolice Utrudnienia na kolei. Odwołano 22 pociągi Oprac. Alicja Glinianowicz |

Minister infrastruktury o zaostrzeniu przepisów Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 15.

"W rejonie nastawni w Zielonce firma prowadząca prace remontowe uszkodziła kabel urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W związku z tym ruch pociągów na szlaku Warszawa Wileńska - Zielonka prowadzony jest na podstawie telefonicznego zapowiadania pociągów, bez wykorzystania automatycznych urządzeń sterowania ruchem" - podała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

22 pociągi odwołane

Jak informuje przedstawicielka PKP PLK, w wyniku zdarzenia opóźnionych zostało 24 pociągów, łącznie na 419 minut. Odwołano również 22 pociągi. Średnie opóźnienie wynosi około 20 minut.

"Służby techniczne prowadzą prace naprawcze i informują, że usunięcie awarii może potrwać jeszcze kilka godzin" - precyzuje Znajewska-Pawluk.

Szczegółowe informacje o bieżącej sytuacji w ruchu pociągów dostępne są w Portalu Pasażera.