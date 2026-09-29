Utrudnienia na kolei. Odwołano 22 pociągi
Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 15.
"W rejonie nastawni w Zielonce firma prowadząca prace remontowe uszkodziła kabel urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W związku z tym ruch pociągów na szlaku Warszawa Wileńska - Zielonka prowadzony jest na podstawie telefonicznego zapowiadania pociągów, bez wykorzystania automatycznych urządzeń sterowania ruchem" - podała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
22 pociągi odwołane
Jak informuje przedstawicielka PKP PLK, w wyniku zdarzenia opóźnionych zostało 24 pociągów, łącznie na 419 minut. Odwołano również 22 pociągi. Średnie opóźnienie wynosi około 20 minut.
"Służby techniczne prowadzą prace naprawcze i informują, że usunięcie awarii może potrwać jeszcze kilka godzin" - precyzuje Znajewska-Pawluk.
Szczegółowe informacje o bieżącej sytuacji w ruchu pociągów dostępne są w Portalu Pasażera.