"Awaria taboru". Odwołane i opóźnione pociągi

Utrudnienia na kolei (zdj. ilustracyjne) Źródło: PKP PLK

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szybka Kolej Miejska poinformowała rano o awarii taboru na liniach S1 i S40.

Poinformowano, że pociąg z Otwocka do Pruszkowa (odjazd o 4.59) będzie opóźniony o 30 minut, a skład z Radzymina do Piaseczna -ponad 30 minut. Ostatecznie, o czym poinformowano w kolejnym komunikacie, poranna eskaemka z Otwocka została odwołana w całej relacji, a ta z Radzymina na odcinku Warszawa Gdańska - Piaseczno.

W Pruszkowa do Otwocka nie wyjechał pociąg o 6.59.

Problemy są także na linii S4. "Z powodu wtórnego opóźnienia po awarii taboru, pociąg SKM linii S4: - nr 99404/5 ze stacji Piaseczno (odjazd o godz. 6:41) do stacji Zegrze Południowe został odwołany na odcinku Piaseczno - Warszawa Zachodnia oraz Legionowo - Zegrze Południowe, - nr 11206/7 ze stacji Zegrze Południowe (odjazd o godz. 8:28) do stacji Piaseczno został odwołany na odcinku Zegrze Południowe - Legionowo" - czytamy na profilu SKM Info w mediach społecznościowych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD