Śnieg i marznący deszcz uszkodziły sieć trakcyjną. Utrudnienia na kolei

Śnieg i marznący deszcz w Warszawie Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Z powodu trudnych warunków atmosferycznych i związanych z tym uszkodzeń sieci trakcyjnej oraz awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. Możliwe są opóźnienia powyżej 60 minut oraz odwołania wybranych połączeń" - informuje SKM na Facebooku.

Jak dodaje przewoźnik, na odcinku Wieliszew - Radzymin oraz Wieliszew - Zegrze Południowe nastąpiła całkowita przerwa w ruchu pociągów. "W związku z tym, od godz. 17:45 do odwołania wszystkie pociągi SKM linii S4 i S40 w obu kierunkach będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji, do i ze stacji Wieliszew" - czytamy dalej.

Duże utrudnienia na kolei, opóźnione pociągi Źródło: tvnwarszawa.pl

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Komunikacja zastępcza

Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia zastępczą komunikację autobusową na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe i Legionowo - Radzymin. Ponadto, w I i II strefy komunikacyjnej ZTM wprowadzone zostało wzajemne honorowanie wszystkich biletów ZTM-KM.

Opóźnione są pociągi SKM Źródło: tvnwarszawa.pl

Również Zarząd Transportu Miejskiego przestrzega przed utrudnieniami. "Z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i KM na odcinku Wieliszew <> Radzymin.

Mogą występować opóźnienia, odwołania i skrócone relacje pociągów.

Trwa uruchomienie linii zastępczej za SKM na trasie: Michałów-Reginów Cegielnia 02 – Warszawska – Zegrzyńska – Pogonowskiego – Topolowa – Szkolna – (PKP Dąbkowizna) – Al. Wojska Polskiego – Weteranów – Wróblewskiego – Kolejowa (PKP Radzymin)" - wskazuje.

OGLĄDAJ: TVN24 HD