Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Śnieg i marznący deszcz uszkodziły sieć trakcyjną. Utrudnienia na kolei

Trudna sytuacja na kolei, opóźnione pociągi
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Źródło: TVN24
Szybka Kolej Miejska informuje o dużych utrudnieniach w kursowaniu pociągów wszystkich przewoźników. Wszystko z powodu śniegu i marznącego deszczu, które uszkodziły sieć trakcyjną. Niektóre pociągi zostały całkowicie odwołane.

"Z powodu trudnych warunków atmosferycznych i związanych z tym uszkodzeń sieci trakcyjnej oraz awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. Możliwe są opóźnienia powyżej 60 minut oraz odwołania wybranych połączeń" - informuje SKM na Facebooku.

Jak dodaje przewoźnik, na odcinku Wieliszew - Radzymin oraz Wieliszew - Zegrze Południowe nastąpiła całkowita przerwa w ruchu pociągów. "W związku z tym, od godz. 17:45 do odwołania wszystkie pociągi SKM linii S4 i S40 w obu kierunkach będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji, do i ze stacji Wieliszew" - czytamy dalej.

Duże utrudnienia na kolei, opóźnione pociągi
Duże utrudnienia na kolei, opóźnione pociągi
Źródło: tvnwarszawa.pl
Klatka kluczowa-161329
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Komunikacja zastępcza

Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia zastępczą komunikację autobusową na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe i Legionowo - Radzymin. Ponadto, w I i II strefy komunikacyjnej ZTM wprowadzone zostało wzajemne honorowanie wszystkich biletów ZTM-KM.

Opóźnione są pociągi SKM
Opóźnione są pociągi SKM
Źródło: tvnwarszawa.pl

Również Zarząd Transportu Miejskiego przestrzega przed utrudnieniami. "Z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i KM na odcinku Wieliszew <> Radzymin.

Mogą występować opóźnienia, odwołania i skrócone relacje pociągów.

Trwa uruchomienie linii zastępczej za SKM na trasie: Michałów-Reginów Cegielnia 02 – Warszawska – Zegrzyńska – Pogonowskiego – Topolowa – Szkolna – (PKP Dąbkowizna) – Al. Wojska Polskiego – Weteranów – Wróblewskiego – Kolejowa (PKP Radzymin)" - wskazuje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2153191737
Ostrzeżenie dla pasażerów. Część połączeń może zostać odwołana
BIZNES
Trudne warunki pogodowe na Lotnisku Chopina
Odladzają samoloty, opóźnienia na Lotnisku Chopina i w Modlinie
Włochy
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
"Warszawa jeździ wolniej". Trudne warunki i korki w całym mieście
Śródmieście
OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Utrudnienia w ruchuKomunikacjapociągi
Czytaj także:
Trudne warunki pogodowe na Lotnisku Chopina
Odladzają samoloty, opóźnienia na Lotnisku Chopina i w Modlinie
Włochy
Utrudnienia na S8 pod Wyszkowem (zdj. ilustracyjne)
Trasa S8 zablokowana po wypadku
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Zatrzymany na lotnisku, był poszukiwany czerwoną notą
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
"Warszawa jeździ wolniej". Trudne warunki i korki w całym mieście
Śródmieście
Trasa narciarstwa biegowego w KPN
Przygotowali trasę dla narciarzy biegowych
Tarcze TBM do budowy tuneli metra (zdjęcie ilustracyjne)
Metro do Ursusa. Jest już harmonogram
Dariusz Gałązka
Sala Sądu Rejonowego w Kozienicach
Ksiądz był oskarżony o molestowanie siedmiolatka. Prawomocny wyrok
shutterstock_2416822315_1
Dwaj urzędnicy skarbówki odpowiedzą za przyjmowanie łapówek
Mokotów
Trwa poszukiwanie domów dla psów ze Schroniska Kocham Psisko (zdjęcie ilustracyjne)
Likwidują schronisko. Na pomoc czeka blisko 80 psów
Alicja Glinianowicz
Problem z odbiorem śmieci w gminie Lesznowola
"Od Wigilii nie było u nas śmieciarki"
Alicja Glinianowicz
Pożar hali produkcyjnej w Mińsku Mazowieckim
Spłonęła hala, straty oszacowano na 50 milionów. Koniec śledztwa
Muzeum Literatury w Warszawie
Pierwszy konkurs przegrała. Marszałek zorganizował drugi
Piotr Bakalarski
W weekend WKD planuje prace na torach (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy dni ze specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD
Szambiarki muszą wywozić nieczystości z Białołęki do odległych zlewni (zdj. ilustracyjne)
Fatalna sytuacja na Białołęce. Ogromne kłopoty z opróżnianiem szamb
Klaudia Kamieniarz
Areszt dla podejrzanego o zgwałcenie dwójki małoletnich (zdj. ilustracyjne)
Działacz sportowy podejrzany o zgwałcenie dwóch małoletnich
Ostrołęka
Auto wjechało po kolizji do budynku przy Towarowej
Auto wjechało po kolizji do lokalu usługowego
Wola
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Radni dyskutują nad liczbą koncesji na sprzedaż alkoholu
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Pogroził dostawcy jedzenia nożem, potem z kolegą zamienił się ubraniami
Wola
Poszukiwany od 20 lat Tomasz Kosik
Policjanci od 20 lat poszukują sprawcy rozboju
Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze
Dziurawy odcinkowy pomiar prędkości. Kierowcy mogą uniknąć mandatu
Artur Węgrzynowicz
Służby w gotowości na trudne warunki drogowe
Marznące opady na ulicach i chodnikach. Będzie bardzo ślisko
Śródmieście
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Zbudowana dla socjalisty, skonfiskowana przez komunistów
Praga Południe
Całodobowy sklep monopolowy
Mieszkańcy kolejnego miasta chcą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu
Akcja służb w miejscowości Lasopole
Ksiądz podejrzany o zabicie siekierą i podpalenie znajomego. Sąd zdecydował
Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzyli się przed mostem, zablokowali ruch
Śródmieście
Wypadek w Pruszkowie
"Stałam na chodniku. Nic poza tym". Lekarze są w szoku, że żyje
Klaudia Kamieniarz
41-latka została zatrzymana
Po sprzątaniu zniknęła spora kwota gotówki i złote monety
Mokotów
Zima na Lotnisku Chopina
Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami
Włochy
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Za dużo nieważnych podpisów. Referendum nie będzie
Kontrola kierowcy przewozu osób
Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki