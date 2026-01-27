Trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu

Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o uruchomieniu trzech odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia przeszły w tryb rejestracji w poniedziałek o godzinie 12.

Kamery znajdują się na 17-kilometrowym odcinku autostrady A2 między węzłami Mińsk Mazowiecki - Janów. Auta osobowe mogą tam poruszać się z maksymalną prędkością 140 km/h. Natomiast ciężarówki obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Kolejne urządzenia znajdują się na obwodnicy Nadarzyna, czyli na trasie S8 w powiecie pruszkowskim. Obejmują swoim zasięgiem około trzykilometrowy odcinek ekspresówki. Dozwolona w tym miejscu prędkość to 120 km/h dla aut osobowych i 80 km/h dla ciężarówek.

Ostatni z nowych odcinkowych pomiarów prędkości działa w pobliżu Radomia, a dokładnie na trasie S7 między węzłami Radom Północ i Wolanów. To niemal 16-kilometrowy odcinek drogi. Kierowcy mogą tam rozwijać maksymalnie prędkość do 120 km/h w osobówkach i do 80 km/h w autach ciężarowych.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A2 Źródło: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Rejestrują prędkość przez całą dobę

Punkty, gdzie zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości, są częścią większego projektu rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W jego ramach CANARD podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń na drogach ekspresowych i autostradach.

"Ich funkcjonalności pozwalają prowadzić skuteczne kontrole. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód" - zapowiadał Główny Inspektorat Transportu Drogowego w komunikacie.

Zastosowane rozwiązania umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia, także w nocy. Fotografie będą przesyłane do systemu centralnego CANARD.

Tak działa odcinkowy pomiar prędkości Źródło: PAP

Dziewięć lokalizacji

Lokalizacje, w których pojawiają się nowe odcinkowe pomiary prędkości, GITD wytypowała przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Każda lokalizacja systemu poprzedzona jest informacyjnym znakiem drogowym.

Na Mazowszu przewidziano w sumie dziewięć nowych odcinkowych pomiarów prędkości:

A2 - od węzła Mińsk Mazowiecki do węzła Janów

S8 - Ostrów Mazowiecka

S7 - od węzła Tarczyn Południe do węzła Mszczonowska

S17 - Garwolin Zachód - Garwolin Południe

S2 - od węzła Warszawa Wilanów do węzła Lubelska

S7 - od węzła Radom Północ do węzła Wolanów

S8 - od węzła Zielonka do węzła Wołomin (Nowy Janków)

S8 - Nadarzyn

S8 - od węzła Opacz do węzła Puchały.

