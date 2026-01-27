Trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o uruchomieniu trzech odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia przeszły w tryb rejestracji w poniedziałek o godzinie 12.
Kamery znajdują się na 17-kilometrowym odcinku autostrady A2 między węzłami Mińsk Mazowiecki - Janów. Auta osobowe mogą tam poruszać się z maksymalną prędkością 140 km/h. Natomiast ciężarówki obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.
Kolejne urządzenia znajdują się na obwodnicy Nadarzyna, czyli na trasie S8 w powiecie pruszkowskim. Obejmują swoim zasięgiem około trzykilometrowy odcinek ekspresówki. Dozwolona w tym miejscu prędkość to 120 km/h dla aut osobowych i 80 km/h dla ciężarówek.
Ostatni z nowych odcinkowych pomiarów prędkości działa w pobliżu Radomia, a dokładnie na trasie S7 między węzłami Radom Północ i Wolanów. To niemal 16-kilometrowy odcinek drogi. Kierowcy mogą tam rozwijać maksymalnie prędkość do 120 km/h w osobówkach i do 80 km/h w autach ciężarowych.
Rejestrują prędkość przez całą dobę
Punkty, gdzie zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości, są częścią większego projektu rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W jego ramach CANARD podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń na drogach ekspresowych i autostradach.
"Ich funkcjonalności pozwalają prowadzić skuteczne kontrole. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód" - zapowiadał Główny Inspektorat Transportu Drogowego w komunikacie.
Zastosowane rozwiązania umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia, także w nocy. Fotografie będą przesyłane do systemu centralnego CANARD.
Dziewięć lokalizacji
Lokalizacje, w których pojawiają się nowe odcinkowe pomiary prędkości, GITD wytypowała przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Każda lokalizacja systemu poprzedzona jest informacyjnym znakiem drogowym.
Na Mazowszu przewidziano w sumie dziewięć nowych odcinkowych pomiarów prędkości:
- A2 - od węzła Mińsk Mazowiecki do węzła Janów
- S8 - Ostrów Mazowiecka
- S7 - od węzła Tarczyn Południe do węzła Mszczonowska
- S17 - Garwolin Zachód - Garwolin Południe
- S2 - od węzła Warszawa Wilanów do węzła Lubelska
- S7 - od węzła Radom Północ do węzła Wolanów
- S8 - od węzła Zielonka do węzła Wołomin (Nowy Janków)
- S8 - Nadarzyn
- S8 - od węzła Opacz do węzła Puchały.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym