Okolice

Trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Drogowcy uruchomili trzy kolejne odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu. Kamery rozpoczęły pracę na wybranych odcinkach autostrady A2 oraz tras ekspresowych S7 i S8.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o uruchomieniu trzech odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia przeszły w tryb rejestracji w poniedziałek o godzinie 12.

Kamery znajdują się na 17-kilometrowym odcinku autostrady A2 między węzłami Mińsk Mazowiecki - Janów. Auta osobowe mogą tam poruszać się z maksymalną prędkością 140 km/h. Natomiast ciężarówki obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Kolejne urządzenia znajdują się na obwodnicy Nadarzyna, czyli na trasie S8 w powiecie pruszkowskim. Obejmują swoim zasięgiem około trzykilometrowy odcinek ekspresówki. Dozwolona w tym miejscu prędkość to 120 km/h dla aut osobowych i 80 km/h dla ciężarówek.

Ostatni z nowych odcinkowych pomiarów prędkości działa w pobliżu Radomia, a dokładnie na trasie S7 między węzłami Radom Północ i Wolanów. To niemal 16-kilometrowy odcinek drogi. Kierowcy mogą tam rozwijać maksymalnie prędkość do 120 km/h w osobówkach i do 80 km/h w autach ciężarowych.  

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A2
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A2
Źródło: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Rejestrują prędkość przez całą dobę

Punkty, gdzie zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości, są częścią większego projektu rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W jego ramach CANARD podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń na drogach ekspresowych i autostradach.

"Ich funkcjonalności pozwalają prowadzić skuteczne kontrole. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód" - zapowiadał Główny Inspektorat Transportu Drogowego w komunikacie.

Zastosowane rozwiązania umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia, także w nocy. Fotografie będą przesyłane do systemu centralnego CANARD.

Tak działa odcinkowy pomiar prędkości
Tak działa odcinkowy pomiar prędkości
Źródło: PAP

Dziewięć lokalizacji

Lokalizacje, w których pojawiają się nowe odcinkowe pomiary prędkości, GITD wytypowała przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Każda lokalizacja systemu poprzedzona jest informacyjnym znakiem drogowym.

Na Mazowszu przewidziano w sumie dziewięć nowych odcinkowych pomiarów prędkości:

  • A2 - od węzła Mińsk Mazowiecki do węzła Janów
  • S8 - Ostrów Mazowiecka
  • S7 - od węzła Tarczyn Południe do węzła Mszczonowska
  • S17 - Garwolin Zachód - Garwolin Południe
  • S2 - od węzła Warszawa Wilanów do węzła Lubelska
  • S7 - od węzła Radom Północ do węzła Wolanów
  • S8 - od węzła Zielonka do węzła Wołomin (Nowy Janków)
  • S8 - Nadarzyn
  • S8 - od węzła Opacz do węzła Puchały.
Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Gdzie trafią demontowane fotoradary
Praga Południe
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna
Klaudia Kamieniarz
Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze
Dziurawy odcinkowy pomiar prędkości. Kierowcy mogą uniknąć mandatu
Artur Węgrzynowicz
Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

