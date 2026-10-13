Okolice Trzecie zatrzymanie w sprawie pożaru stacji Starlinków Klaudia Kamieniarz |

Podpalenie stacji Starlinków. Szef MSWiA Marcin Kierwiński: zatrzymano dwóch obywateli Turcji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Mogę potwierdzić, że zatrzymana została trzecia osoba - przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl podinspektor Monika Matyjewicz z Komendy Głównej Policji. Jak zastrzegła, o szczegółach zatrzymania i dalszych krokach w tej sprawie będzie informować Prokuratura Krajowa.

Dzień wcześniej w Niemczech zatrzymano dwóch obywateli Turcji, podejrzanych o podpalenie pod koniec września stacji bazowej Starlinka w Woli Krobowskiej. Ukraińskie wojska korzystają z terminali sieci satelitarnej Starlink na polu bitwy. Stacja bazowa służy do łączenia satelitów z internetem.

Usłyszą zarzuty sabotażu

- Na terenie Niemiec zatrzymanych zostało dwóch obywateli Turcji, którzy odpowiadają za ten akt terroru, którzy odpowiadają za to podpalenie - powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński w poniedziałek, na wspólnej konferencji prasowej z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz komendantem głównym policji gen. insp. Markiem Boroniem.

- Czynności realizował niemiecki Federalny Urząd Kryminalny na podstawie materiałów przygotowanych przez polską policję we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dodał.

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Kierwiński poinformował, że po przekazaniu zatrzymanych do Polski "postawione im będą zarzuty o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu".