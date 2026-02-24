Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Za dokumenty zapłacił cztery tysiące dolarów, granicy nie przekroczył

Funkcjonariusze na lotnisko Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Tadżykistanu
Minister infrastruktury o sytuacji na lotnisku w Modlinie
Źródło: TVN24
Strażnicy graniczni na lotnisku Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Tadżykistanu, który wylegitymował się oryginalnym paszportem, ale odbitki stempli kontroli granicznej, litewska wiza czy stampila wojewody mazowieckiego były już podrobione.

31-letni obywatel Tadżykistanu przyleciał samolotem z Barcelony. Strażnicy graniczni prowadzili standardową kontrolę legalności pobytu, której poddano kilkunastu podróżnych. Sprawdzali zasadność ich wjazdu i pobytu na terenie Polski.

"Spośród pasażerów rejsu z Hiszpanii, funkcjonariusze skontrolowali mężczyznę, który legitymował się paszportem, w którym znajdowały się przerobione odbitki stempli polskiej i litewskiej kontroli granicznej, a także litewska wiza oraz stampila wojewody mazowieckiego stwierdzająca złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Polski, które również nosiły znamiona ingerencji przez osobę nieuprawnioną" - podała mjr SG Dagmara Bielec, rzeczniczka prasowa komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Cudzoziemiec na pytanie o cel podróży oświadczył, że do Polski przyjechał w celu podjęcia pracy w charakterze kierowcy.

Dokumenty warte 4 tysiące dolarów

"Przyznał również, że za wszystkie przerobione w paszporcie dokumenty pozyskał od uzbeckiego pośrednika podczas pobytu w Taszkencie, płacąc za nie cztery tysiące dolarów" – dodała mjr Bielec.

Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 270 z kodeksu karnego, który brzmi: Kto, w celu użycia za autentyczny przerabia lub podrabia lub takiego dokumentu jako autentycznego używa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Dodatkowo 31-latek został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych za przekroczenie granicy Polski wbrew przepisom oraz przebywanie na terenie naszego kraju bez tytułu pobytowego.

"Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze w wymiarze sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący dwa lata, przepadek dowodu rzeczowego w postaci paszportu oraz obowiązek przestrzegania porządku publicznego na terytorium RP" – przekazała rzeczniczka.

Mężczyźnie wydano także decyzję zobowiązującą do przymusowego powrotu z orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen przez trzy lata.

Do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim został skierowany wniosek o umieszczenie obywatela Tadżykistanu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, do czasu opuszczenia przez niego Polski.

Opracowała Alicja Glinianowicz

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Miał pracować dla chińskiego wywiadu. Zatrzymali go na Okęciu

Miał pracować dla chińskiego wywiadu. Zatrzymali go na Okęciu

Włochy
Zatrzymano Białorusina podejrzanego o szpiegostwo

Zatrzymano Białorusina podejrzanego o szpiegostwo

Śródmieście
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Graniczna

Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwalotnisko
Czytaj także:
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Jedna z dróg startowych na Okęciu zamknięta
Włochy
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Atak młotkiem w galerii handlowej. Chłopiec uderzał, koleżanki dopingowały
Okolice
Nie działa winda prowadząca do stacji Ratusz Arsenał
Nie działa winda na peron stacji metra
Śródmieście
Zatrzymanie podejrzanego o trzy zabójstwa
Nie żyje sześć kobiet. Seryjny zabójca z zarzutami 
Śródmieście
Gruz w Parku Żerańskim
Betonowe płyty w Parku Żerańskim pod okiem inspektorów
Białołęka
Awantura w metrze przerodziła się w groźby i przemoc fizyczną
Awantura w metrze. 25-latek stanął w obronie kobiety, usłyszał zarzut
Policjanci udaremnili próbę wyłudzenia kredytu
Próbował wyłudzić 200 tysięcy złotych. Przeszkodzili mu policjanci
Okolice
W przeciwatomowym bunkrze w Kampinoskim Parku Narodowym zimują nietoperze
Nocek, mroczek, gacek, mopek. W dawnym bunkrze śpią nietoperze
Okolice
Przekroczył prędkość o 65 kilometrów na godzinę
Miał na koncie mandat za przekroczenie prędkości. Kolejny był dwa razy wyższy
Okolice
Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA
Miał pracować dla chińskiego wywiadu. Zatrzymali go na Okęciu
Włochy
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Pierwszeństwo dla pieszych, więcej zieleni. Metamorfoza praskiej ulicy
Praga Północ
Siekierki pod wodą
Ulice pod wodą. Mieszkańcy chodzą w workach i skaczą przez płot
Mokotów
Muzeum Literatury w Warszawie
Wymiana ciosów w sprawie muzeum. "Impulsywność" i "szkodzenie"
Śródmieście
Zapadł prawomocny wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Sportowym Maserati staranował małżeństwo. Sprawcy zmniejszono wyrok
Okolice
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie. Wrzucały lód do przerębla
Wola
Wypadek w Wildze
20-latek rozbił samochód na drzewie. Był pijany
Okolice
Kierujący autobusem wjechał na chodnik i doprowadził do uszkodzenia auta
Kierowca autobusu chciał ominąć inne auto, wjechał na chodnik
Okolice
Strażak kierujący wozem był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechali do wypadku. Strażak kierujący wozem był pijany
Okolice
Funkcjonariusze ABW zatrzymali Białorusina podejrzanego o szpiegostwo (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymano Białorusina podejrzanego o szpiegostwo
Śródmieście
Rozbicie narkotykowego układu w Warszawie. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Handlowali narkotykami w bramach. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Praga Północ
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Mieszkańcy nie chcieli "autostrady" pod oknami. Urzędnicy zmienili plany
Dariusz Gałązka
Straż Graniczna
Pijany awanturował się na lotnisku
Okolice
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Niósł futrynę przez miasto, policjanci nabrali podejrzeń
Okolice
Urząd Miasta w Radomiu
Radni pokłócili się o potańcówkę w klimacie PRL. Jeden z nich dostał wylewu i zmarł w szpitalu
RADOM
Fabryka narkotyków
W gospodarstwie sadowniczym wyprodukowali ponad pół tony narkotyków. Akt oskarżenia
Okolice
Most Śląsko-Dąbrowski
Będzie nowa iluminacja mostu. W puli kilka scenariuszy
Śródmieście
Stacja Dworzec Wileński
Pijany "oparł się o koniec składu metra" i spadł na tory
Praga Północ
Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku
Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku
Ochota
Zaginiona 14-letnia Anastasia Kiianchuk
Policja szuka zaginionej 14-latki
Ochota
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Tragedia na przejeździe kolejowym. Nie żyje 39-latka i 16-latek
Ostrołęka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki