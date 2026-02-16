Przestał płacić raty, zniknął wraz z drogim autem

20.12.2022 | Rośnie liczba kradzieży w Polsce Źródło: TVN24

Firma podpisała umowę z nowym klientem, który sprawiał wrażenie wiarygodnego. Przeprowadzono wszystkie standardowe procedury weryfikacyjne: kontrolę dokumentów, analizę wiarygodności oraz płynności finansowej. W ocenie firmy, nic nie wskazywało na ryzyko oszustwa.

Przestał regulować raty

"Po pewnym czasie klient przestał jednak regulować raty leasingowe, a kontakt z nim całkowicie się urwał. Co więcej, zniknął również pojazd wart 137 000 złotych" - opisała w komunikacie asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Właściciele firmy zgłosili sprawę policji.

Namierzyli i odzyskali auto

Mundurowi namierzyli i odzyskali samochód. Był ukryty w Sulejówku. "Auto zostało dokładnie sprawdzone i zwrócone właścicielowi" - dodała Haberska. Na razie nie zatrzymano żadnej osoby. Funkcjonariusz pracują nad sprawą.

Za przywłaszczenie prawo przewiduje karę do pięciu lat więzienia.

