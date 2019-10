Policja: straszył bombą w ministerstwie. Wcześniej przejął skrzynkę mailową

"W budynku Ministerstwa Sprawiedliwości zostanie podłożona bomba". Takie wiadomości trafiały do stołecznej policji. Kiedy funkcjonariusze zapukali do drzwi nadawcy wiadomości, ten był zdziwiony. Ostatecznie w sprawie został zatrzymany ktoś inny.

- Policjanci od kilku dni pracowali nad sprawą dotycząca gróźb, które drogą mailową zostały skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości. Z przesłanej wiadomości wynikało, że w budynku zostanie podłożona bomba. Sprawa została potraktowana poważnie – informuje Sylwester Marczak rzecznik stołecznej policji.

Przejął skrzynkę

Policjanci nie mieli problemu, żeby dotrzeć do właściciela adresu mejlowego, z którego kierowane były groźby. Jednak sprawa wydała się zbyt prosta. Stwierdzili, że nie mają do czynienia z autorem wiadomości. Szukali dalej. - Najbardziej prawdopodobną z hioptez była ta dotycząca włamania lub nieuprawnionego przejęcia adresu mailowego, co zostało potwierdzone – opisuje Marczak.