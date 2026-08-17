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Radzymin

Przełom po 26 latach. Akt oskarżenia za zabójstwo Anny i Marty

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Koniec śledztwa w sprawie zabójstwa nastolatek sprzed 26 lat
Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdj. gł.: KSP
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Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyznom podejrzanym o zabójstwo dwóch nastolatek z Radzymina. Tomasz T. i Krzysztof R. po 26 latach staną przed sądem. Mogą usłyszeć wyroki nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

To koniec śledztwa w sprawie zabójstwa dwóch nastolatek sprzed ponad 20 lat. Mimo upływu czasu policjanci ze stołecznego "Archiwum X" nie rezygnowali z poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kto odpowiada za tę zbrodnię.

Sprawa dotyczy zabójstwa dwóch uczennic szkoły średniej, do którego doszło 6 sierpnia 2000 roku w Radzyminie. Anna K. i Marta Sz. bawiły się wówczas ze znajomymi z okolicznych miejscowości na festynie i były umówione na powrót do domu około godziny 23.

Nastolatki z Radzymina zostały zgwałcone i zabite
Nastolatki z Radzymina zostały zgwałcone i zabite
Źródło zdjęcia: KSP

Na miejsce spotkania z rodzicami nigdy nie dotarły, a ich los pozostawał nieznany. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań nie ustalono miejsca pobytu nastolatek i postępowanie dotyczące pozbawienia wolności Anny K. i Marty Sz. i ich ewentualnego zabójstwa zostało ponad 20 lat temu umorzone. 

Trzech mężczyzn z zarzutem zabójstwa

Dwa lata temu funkcjonariusze Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji odtworzyli przebieg zdarzeń podczas festynu 6 sierpnia 2000 roku. Udało im się to, mimo że nigdy nie odnaleziono ciał nastolatek.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: KSP

"Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił wtedy na przedstawienie zarzutu zabójstwa trzem mężczyznom, którzy w dniu zniknięcia pokrzywdzonych przebywali wraz z nimi i byli ostatnimi osobami, które widziały Annę K. i Martę Sz. żywe" - przypomniał komisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Na wniosek prokuratora wszyscy trzej podejrzani zostali wówczas aresztowani na trzy miesiące. 

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: KSP

Dożywocie w więzieniu

Współpraca Prokuratury Krajowej oraz policjantów z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji pozwoliła na zakończenie postępowania. "Skierowany przez prokuratora do sądu akt oskarżenia był dla śledczych zwieńczeniem ciężkiej i żmudnej pracy" - podkreślił kom. Wiśniewski.

"Akt oskarżenia w tej sprawie obejmuje dwóch mężczyzn: Tomasza T. i Krzysztofa R. Obaj oskarżeni są o zabójstwo Anny K. i Marty Sz. w związku z wielokrotnym, zbiorowym zgwałceniem pokrzywdzonych" - doprecyzował policjant. Jak dodał, Tomasz T. będzie odpowiadał w warunkach recydywy, w przeszłości odpowiadał już za napad ze zbiorowym zgwałceniem. Natomiast Krzysztof R. dodatkowo odpowie za posiadanie znacznej ilości kokainy. Oskarżonym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Jak przekazał Wiśniewski, wobec trzeciego z podejrzanych w tej sprawie mężczyzny zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie dał podstaw do wniesienia przeciwko niemu aktu oskarżenia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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