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Okolice

"Gilotyna" w puszczy zatrzymana? Pierwsze efekty odcinkowego pomiaru prędkości

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Odcinkowy pomiar prędkości na dw 579 już działa
Dzikie zwierzęta giną na drodze biegnącej przez Puszczę Kampinoską (archiwum)
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Są pierwsze efekty montażu odcinkowego pomiaru prędkości na drodze przez Kampinoski Park Narodowy. W ciągu kilku tygodni urządzenia zarejestrowały 281 wykroczeń. Badania przeprowadzone przez przewodników puszczy pokazały, że wcześniej kierowcy nagminnie lekceważyli ograniczenia.

Odcinek drogi wojewódzkiej numer 579 przebiegający przez Kampinoski Park Narodowy jest przez miłośników przyrody określany "gilotyną". To dlatego, że od lat w zderzeniach z pojazdami giną tam dzikie zwierzęta: łosie, sarny, dziki i mniejsze ssaki. Niektóre wypadki kończyły się także tragicznie dla kierowców i pasażerów.

Z inicjatywy mieszkańców na trasie między Lesznem a Cybulicami Dużymi zamontowane zostały kamery odcinkowego pomiaru prędkości. Uruchomiono je na początku marca, ale wkrótce ruszyła przebudowa drogi i na jej czas system został wyłączony. W tryb rejestracji przeszedł ponownie 12 czerwca.

Odcinkowy pomiar prędkości na dw 579 już działa
Odcinkowy pomiar prędkości na dw 579 już działa
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Jak przekazał nam Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, od początku działania do 30 czerwca system zarejestrował 281 wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości.

Dodał, że największe zarejestrowane przekroczenie dozwolonej prędkości ujawniono 19 czerwca, gdy kierujący pojazdem marki Ford jechał z prędkością 95 kilometrów na godzinę, czyli przekroczył dozwolony limit o 35 km/h.

Notorycznie ignorowali ograniczenie prędkości

Na całym odcinku trasy przebiegającym przez teren parku obowiązuje obecnie ograniczenie prędkości do 60 km/h. Wcześniej dozwolona prędkość wynosiła 70 km/h, jednak wielu kierowców to ignorowało.

Przedstawiciele KPN przypominali jesienią ubiegłego roku wyniki badania prędkości, prowadzonego przez kolektyw przewodnicki ZaPuszczeni. Pomiary pokazały, że zaledwie w ciągu trzech godzin ponad 2200 kierowców na DW 579 przekroczyło prędkość. Wykroczenia były rejestrowane średnio co pięć sekund. Dodatkowo obliczenia wskazywały, że aż 83 procent pojazdów przejeżdżających trasą stanowiło ruch tranzytowy.

Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Montaż odcinkowego pomiaru prędkości na "gilotynie" Kampinosu był projektem zgłoszonym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zagłosowało za nim blisko 2,3 tysiąca osób. Koszt radarów wraz z oznakowaniem wyceniono na 1,15 miliona złotych. Celem projektu było uspokojenie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i zwierząt żyjących w puszczy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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