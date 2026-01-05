Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wypadek na Dworcu Centralnym. Pociągi opóźnione

Wypadek na Dworcu Centralnym (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na Dworcu Centralnym (zdj. ilustracyjne)
Źródło: TVN24
Na stacji Warszawa Centralna doszło do wypadku z udziałem człowieka. Ruch pociągów nie został wstrzymany, jednak pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami - ostrzegają kolejarze. Rano pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich notowały opóźnienia po awarii.

Do zdarzenia doszło przy peronie numer 3 na Dworcu Centralnym.

Jak poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, pociągi kursują przez stację, ale kolejarze pracują nad reorganizacją i przekierowaniem na inne tory. - Pociągi będą kierowane na inne perony. Może to powodować utrudnienia w ruchu, a w rezultacie opóźnienia - ostrzegła.

Problemy dotyczą wszystkich przewoźników. Swoich pasażerów ostrzegła między innymi Szybka Kolej Miejska. "W związku z tym, od godz. 15:00 do odwołania wszystkie pociągi SKM linii S3 w kierunku Lotniska Chopina będą kursowały przez podmiejską linię średnicową i przystanek Warszawa Śródmieście, z zatrzymaniem na każdym przystanku po trasie przejazdu" - czytamy w komunikacie SKM.

Poranne utrudnienia

Rano warszawska kolej aglomeracyjna informowała o problemach na linii SKM S2. "Z powodu awarii rozjazdu na stacji Sulejówek Miłosna występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym pociągi SKM linii S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut" - przekazała w porannym komunikacie SKM.

Awarię udało się dość szybko usunąć, przywrócono rozkładowy ruch pociągów.

Problemy wystąpiły też na południe od stolicy. Dwa pociągi Kolei Mazowieckich z Góry Kalwarii do Warszawy Gdańskiej były opóźnione o ponad 100 i ponad 60 minut, ponieważ - jak informował Portal Pasażera - w rejonie stacji Czachówek Wschodni doszło do usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Pogoda nie sprzyja

Kolejarze ostrzegali, że opóźnienia pociągów mogą występować w związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi, dotyczącymi intensywnych opadów śniegu, oblodzeń oraz silnego wiatru.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przekazał, że wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w 1 i 2 strefie biletowej na obszarze Warszawskiego Transportu Publicznego.

Czytaj też: Budowniczy Dworca Centralnego: dziś jest ładniejszy niż 5 grudnia 1975 roku

Klatka kluczowa-79099
Budowniczy Dworca Centralnego o jego obecnym wyglądzie
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: dg, katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl , PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Kolej
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali mężczyznę
"Liczyłem, że sobie pójdziecie". Nie poszli
Ursynów
Policja pokazała nagranie z miejsca zdarzenia
Cztery ciała w kamienicy. Jest pierwszy akt oskarżenia
Wola
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia w metrze, trzy stacje zamknięte
Targówek
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach
Bemowo
Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie 14-latka zatrzymany
Odpowie za śmiertelne potrącenie nastolatka i ucieczkę
Wola
Policjanci pracowali na ulicy Służby Polsce
Seniorka zginęła na osiedlowej ulicy. Sprawca nie poniesie kary
Ursynów
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
Pchli targ w miejscu świątecznego jarmarku. Radny proponuje, ratusz odpowiada
Pożar sadzy w kominie, interwencja straży
Zapaliła się sadza w kominie
Okolice
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
METEO
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Trzy dodatkowe połączenia między Warszawą a Krakowem
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Seria awarii nie odpuszcza. Kolejne budynki bez wody
Ursynów
Policjanci ukarali kierowcę, którego auto miało łyse opony
Jechał na takich oponach w czasie śnieżycy. Dostał mandat
Okolice
lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Nowe skanery bagażu na Lotnisku Chopina. Zmienią się zasady przewozu płynów
Włochy
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa sceny i studia WOŚP ruszyła. Kto wystąpi na finałowym koncercie
Praga Południe
Anna Kurek "Anka", sanitariuszka Powstania Warszawskiego
Zmarła Anna Kurek ps. Anka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Z pługosolarki spadła skrzynia i zablokowała skrzyżowanie
Ursus
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Trzy osoby ranne w zderzeniu na krajowej "79". Lądował śmigłowiec ratunkowy
Okolice
Kampinoski Park Narodowy
Dyrekcja Kampinosu zamknęła fragmenty szlaków
Okolice
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar rekordzista zniszczony po raz trzeci
Ursus
W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
Kolejny dzień z opadami śniegu. ZOM ostrzega: może być ślisko
Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież czekolady (zdj. ilustracyjne)
Amator czekolady wpadł na gorącym uczynku
Okolice
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Wielęcinie
Auto dachowało, w środku dwoje pijanych. Twierdzili, że kierowała "nieznana im osoba"
Okolice
Mężczyzna wybiegł z marketu z wózkiem sklepowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczęło się od kradzieży w sklepie. Trzy osoby z zarzutami, jedna w areszcie
Okolice
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości w pobliżu stolicy
Okolice
Roman Lipiec ps. "Adam", żołnierz Powstania Warszawskiego
Nie żyje Roman "Adam" Lipiec, walczył w Powstaniu Warszawskim
dziecko noworodek szpital shutterstock_2288052627
Abigail przyszła na świat minutę po północy
Wola
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami blisko tysiąca miejscowości
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie księgowe z jednego sądu oskarżone
Okolice
Bez kasku i w trudnych warunkach na hulajnodze
Bez kasku na hulajnodze po zaśnieżonej drodze. "Skrajnie niebezpieczne"
Okolice
Policyjny radiowóz zimą
Uderzyła w radiowóz i wjechała do rowu
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki