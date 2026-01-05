Wypadek na Dworcu Centralnym (zdj. ilustracyjne) Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło przy peronie numer 3 na Dworcu Centralnym.

Jak poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, pociągi kursują przez stację, ale kolejarze pracują nad reorganizacją i przekierowaniem na inne tory. - Pociągi będą kierowane na inne perony. Może to powodować utrudnienia w ruchu, a w rezultacie opóźnienia - ostrzegła.

Problemy dotyczą wszystkich przewoźników. Swoich pasażerów ostrzegła między innymi Szybka Kolej Miejska. "W związku z tym, od godz. 15:00 do odwołania wszystkie pociągi SKM linii S3 w kierunku Lotniska Chopina będą kursowały przez podmiejską linię średnicową i przystanek Warszawa Śródmieście, z zatrzymaniem na każdym przystanku po trasie przejazdu" - czytamy w komunikacie SKM.

Poranne utrudnienia

Rano warszawska kolej aglomeracyjna informowała o problemach na linii SKM S2. "Z powodu awarii rozjazdu na stacji Sulejówek Miłosna występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym pociągi SKM linii S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut" - przekazała w porannym komunikacie SKM.

Awarię udało się dość szybko usunąć, przywrócono rozkładowy ruch pociągów.

Problemy wystąpiły też na południe od stolicy. Dwa pociągi Kolei Mazowieckich z Góry Kalwarii do Warszawy Gdańskiej były opóźnione o ponad 100 i ponad 60 minut, ponieważ - jak informował Portal Pasażera - w rejonie stacji Czachówek Wschodni doszło do usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Pogoda nie sprzyja

Kolejarze ostrzegali, że opóźnienia pociągów mogą występować w związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi, dotyczącymi intensywnych opadów śniegu, oblodzeń oraz silnego wiatru.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przekazał, że wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w 1 i 2 strefie biletowej na obszarze Warszawskiego Transportu Publicznego.

