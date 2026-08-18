Okolice Skutki burz na Mazowszu, ponad 70 interwencji strażaków Klaudia Kamieniarz |

Skutki nawałnic w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mery L

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W nocy z poniedziałku na wtorek nad Polską przemieszczał się front atmosferyczny niosący intensywne opady deszczu. Lokalnie występowały też burze z silnym wiatrem i wyładowaniami atmosferycznymi.

- Od początku opadów deszczu do godziny 6 odnotowaliśmy 71 interwencji na terenie Mazowsza. Najwięcej w Warszawie, a następnie powiatach warszawskim zachodnim, wołomińskim i pruszkowskim - informuje brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak dodaje, interwencje dotyczyły połamanych gałęzi, powalonych drzew oraz podtopień. Jednym z najpoważniejszych zdarzeń była sytuacja w powiecie grójeckim, gdzie doszło do uszkodzenia dachu.

- Nie ma osób poszkodowanych - podkreśla strażak.

Bryg. Artur Laudy z warszawskiej straży pożarnej wyjaśnił, że spośród 16 interwencji, tylko cztery związane były z podtopieniami, reszt dotyczyła m.in. połamanych gałęzi. - Strażacy na bieżąco usuwają skutki gwałtownego wiatru i ulewy - dodał.

Niespokojna noc

Trudne warunki pogodowe panowały w całym kraju. Jak przekazał starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej PSP, minionej doby strażacy interweniowali 1124 razy. Najwięcej interwencji miało miejsce w województwach śląskim (284), dolnośląskim (271) i małopolskim (204).

- W większości te interwencje dotyczyły usuwania wiatrołomów, przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i terenów. Dodatkowo zabezpieczyliśmy 43 uszkodzone dachy - przekazał Gralec w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24.