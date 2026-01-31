Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Z wychłodzenia zmarły dwie osoby, w tym jedna w Warszawie. Policja zapowiada więcej patroli

Silny mróz i wzmożone patrole policji
Dr Michał Sutkowski o fali mrozów w Polsce: jest to zagrożenie dla osób nieprzygotowanych
Źródło: TVN24
Synoptycy zapowiadają kulminację mrozów w najbliższych dniach, a stołeczna policja w związku z tym wzmożone patrole. Funkcjonariusze apelują o reagowanie wobec osób, które potrzebują pomocy. W sobotę służby poinformowały o śmierci marły z wychłodzenia dwóch osób, w tym jednej z Warszawy.

"W związku z prognozowanym znacznym ochłodzeniem oraz spadkami temperatur, policjanci Komendy Stołecznej Policji podejmują wzmożone działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Warszawy i okolic. Niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie osób bezdomnych, starszych, samotnych oraz znajdujących się pod wpływem alkoholu" - przypomina Komenda Stołeczna Policji w komunikacie zamieszczonym na portalu X.

Gdzie będą policjanci?

Funkcjonariusze patrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie organizmu - między innymi rejony dworców, pustostanów, altanek działkowych, klatek schodowych czy ogrzewalni. "Policjanci reagują na każde zgłoszenie dotyczące osób potrzebujących pomocy. W razie potrzeby wzywają zespoły ratownictwa medycznego lub kierują je do placówek pomocowych i noclegowni" - zapewniono.

Silny mróz i wzmożone patrole policji
Silny mróz i wzmożone patrole policji
Źródło: KSP

KSP podkreśliła, że działania policjantów realizowane są we współpracy z innymi służbami oraz instytucjami pomocowymi, w tym z funkcjonariuszami straży miejskiej, ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami wspierającymi osoby w kryzysie bezdomności. "Apelujemy o reagowanie tam, gdzie widzimy osobę mogącą potrzebować pomocy. Każdy sygnał jest niezwykle ważny. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby uruchomić działania służb, pomóc potrzebującym lub uratować czyjeś życie" - przypomniano.

Wychłodzenie organizmu
Wychłodzenie organizmu
Źródło: PAP

Bardzo mroźne noce

W sobotę policja poinformowała, że minionej doby z wychłodzenia zmarły dwie osoby, w tym jedna w Warszawie, co oznacza, że od początku listopada z powodu mrozu zmarło 36 osób.

Według synoptyków kolejne noce będą bardzo mroźne.

- Dwie najbliższe noce będą bardzo zimne, przede wszystkim na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Łagodniej te noce będą wyglądać na zachodzie i na południu. W tej chwili na południu mamy tylko -3 stopnie, ale już na północy mamy -17, -18, miejscami około -20. Te dwie nadchodzące noce będą szalenie zimne na północnym wschodzie - powiedziała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek na antenie TVN24.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2178912701 Ludzie idą po zaśnieżonym chodniku podczas intensywnych opadów śniegu. Dużo śniegu na ziemi i gałęziach drzew i krzewów. Mroźna, śnieżna zimowa pogoda
"To jest śmiertelne zagrożenie", a zaczyna się od chłodnych rąk i nóg
Mikołaj Stępień
Mróz, zimno, zima,
Przybywa regionów z alarmami IMGW. Tu jest lub będzie bardzo mroźnie
METEO
Śnieg
"Tam na górze, w stratosferze, coś się dzieje"
METEO

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Udostępnij:
TAGI:
pogodaPolicja
Czytaj także:
Potrącenie na stacji Warszawa Zachodnia
Dwie kobiety potrącone przez pociąg
Ochota
Prawdopodobnie będzie opinia w sprawie poczytalności podejrzanego o zabójstwo matki (zdjęcie ilustracyjne)
Miała skute ręce i niezapięte pasy. Policjant zawieszony po wypadku
Wola
Atak z użyciem ostrego narzędzia w Józefosławiu
Groził mu na ulicy i zadał ciosy ostrym narzędziem
Okolice
Jak radzą sobie osoby w kryzysie bezdomności podczas mrozów?
"Jeżdżę autobusem, tramwajami albo kładę się na śniegu i śpię"
Śródmieście
Wybuch gazu w miejscowości Stary Kraszew
Wybuch gazu, jedna osoba poszkodowana
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdj. ilustracyjne)
Opóźnienia i odwołane pociągi. Utrudnienia na kolei
Śródmieście
Do wypadku doszło na warszawskiej Woli
Anastazja miała kajdanki i niezapięte pasy. "Jest ofiarą"
Klaudia Ziółkowska
Neon rozjaśnił Dom Towarowy Braci Jabłkowskich
Neonowa reklama handlowej legendy Warszawy
Śródmieście
Żyrafa Pietruszka świętuje swoje pierwsze urodziny
Plebiscyt na Zwierzaka Roku. 12 finalistów
Praga Północ
Trudne warunki pogodowe na Lotnisku Chopina
Idzie mróz. Na Lotnisku Chopina w stałej gotowości 80 osób i 40 maszyn
Włochy
Policjanci zatrzymali mężczyznę
Pracownica stacji próbowała zapobiec kradzieży. Została potrącona
Okolice
Pies zaatakował 11-latkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies zaatakował 11-latkę wracającą ze szkoły. Jest akt oskarżenia
Okolice
W aucie leżały puszki po piwie
"Auto stało od dłuższego czasu z włączonym silnikiem. Kierowca nie ruszał się"
Praga Południe
Kobieta urodziła synka (zdjęcie ilustracyjne)
Przyjechali pomóc kobiecie. Usłyszeli kwilenie, w szafce znaleźli noworodka. Zatrzymania
Okolice
Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Czuliśmy się odpowiedzialni za życie tego człowieka"
Praga Południe
Pożar w Ząbkach dron
Ogromny pożar w Ząbkach, biegli wykluczyli jedną przyczynę
Okolice
Koniec z wysyłką identyfikatorów przez ZDM
Nie będą wysyłać identyfikatorów, bo "znaczna część" nie była odbierana
Ulice
Zatrzymanie podejrzanego o ataki na seniorki
"Przestań wrzeszczeć, bo cię uduszę". Brutalne ataki na starsze kobiety
Ochota
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Zabił ratownika medycznego. Zbadali go psychiatrzy, jest opinia
Okolice
Ogrzewany namiot
Tu można się ogrzać
Śródmieście
Aresztowany za znaczną ilość narkotyków
Kłopoty pasażera, trafił do aresztu
Okolice
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" wyróżniony w prestiżowym konkursie
Mokotów
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
"Hydraulicy" w rękach policji
Mokotów
Jeden z warszawskich fotoradarów (zdjęcie ilustracyjne)
Zrobiły blisko 735 tysięcy zdjęć, jeden z rekordzistów jest w Warszawie
Ursynów
Funkcjonariusze celno-skarbowi podczas kontroli (ilustracyjne)
Zatrzymany na autostradzie. W aucie narkotyki warte 2,5 miliona
Okolice
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Złamali prawo, czeka ich deportacja
Okolice
Ubity śnieg uniemożliwia poruszanie się Izie
Nieodśnieżone chodniki, oblodzone podjazdy. Zima w mieście to dla nich koszmar
Alicja Glinianowicz
Zmarł nadinspektor Jerzy Stańczyk
Był "jedną z najważniejszych postaci w historii policji"
Śródmieście
Odbiór odpadów
W pięciu dzielnicach zmienią się firmy odbierające odpady
Praga Południe
Policjanci skontrolowali kierowcę
"Skręcił na stację paliw i próbował ukryć się za ciężarówką"
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki