Z wychłodzenia zmarły dwie osoby, w tym jedna w Warszawie. Policja zapowiada więcej patroli

"W związku z prognozowanym znacznym ochłodzeniem oraz spadkami temperatur, policjanci Komendy Stołecznej Policji podejmują wzmożone działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Warszawy i okolic. Niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie osób bezdomnych, starszych, samotnych oraz znajdujących się pod wpływem alkoholu" - przypomina Komenda Stołeczna Policji w komunikacie zamieszczonym na portalu X.

Gdzie będą policjanci?

Funkcjonariusze patrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie organizmu - między innymi rejony dworców, pustostanów, altanek działkowych, klatek schodowych czy ogrzewalni. "Policjanci reagują na każde zgłoszenie dotyczące osób potrzebujących pomocy. W razie potrzeby wzywają zespoły ratownictwa medycznego lub kierują je do placówek pomocowych i noclegowni" - zapewniono.

KSP podkreśliła, że działania policjantów realizowane są we współpracy z innymi służbami oraz instytucjami pomocowymi, w tym z funkcjonariuszami straży miejskiej, ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami wspierającymi osoby w kryzysie bezdomności. "Apelujemy o reagowanie tam, gdzie widzimy osobę mogącą potrzebować pomocy. Każdy sygnał jest niezwykle ważny. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby uruchomić działania służb, pomóc potrzebującym lub uratować czyjeś życie" - przypomniano.

Bardzo mroźne noce

W sobotę policja poinformowała, że minionej doby z wychłodzenia zmarły dwie osoby, w tym jedna w Warszawie, co oznacza, że od początku listopada z powodu mrozu zmarło 36 osób.

Według synoptyków kolejne noce będą bardzo mroźne.

- Dwie najbliższe noce będą bardzo zimne, przede wszystkim na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Łagodniej te noce będą wyglądać na zachodzie i na południu. W tej chwili na południu mamy tylko -3 stopnie, ale już na północy mamy -17, -18, miejscami około -20. Te dwie nadchodzące noce będą szalenie zimne na północnym wschodzie - powiedziała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek na antenie TVN24.