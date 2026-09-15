Jej nogi wystawały na jezdnię, kierowcy ją omijali. Na pomoc ruszył policjant
W piątek, kilkanaście minut po godzinie 18, sierżant sztabowy Patryk Bziuk z Referatu ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, jadąc jedną z legionowskich ulic zauważył osobę leżącą na poboczu drogi.
"Choć jej nogi wystawały na jezdnię, żaden z przejeżdżających tamtędy samochodów nie zatrzymał się. Nie zareagował też żaden pieszy" - opisała nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
Policjant, pomimo swoich rodzinnych zobowiązań, zaparkował samochód i podszedł do kobiety. Była to seniorka. Nie mogła wstać.
Zasłabnięcie i upadek
"Tłumaczyła, że upadła, bo zasłabła. Policjant ocenił jej stan zdrowia. Kobieta nie miała żadnych zewnętrznych obrażeń, nie skarżyła się też na żadne dolegliwości" - przekazała Onyszko.
Policjant ułożył ją w pozycji bezpiecznej i wezwał pogotowie. Czuwał nad bezpieczeństwem kobiety do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Jego postawa wzbudziła zainteresowanie przechodniów.
Gdy na miejscu zjawił się zespół medyczny i patrol miejscowej policji, sierżant sztabowy Patryk Bziuk przekazał im informacje o okolicznościach, w jakich znalazł seniorkę. Gdy miał pewność, że kobieta została otoczona właściwą opieką przez ratowników, odjechał.
"Sierżant sztabowy Patryk Bziuk swoim działaniem pokazał, jak ważna jest empatia i ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Mimo iż policjant był po służbie i miał swoje rodzinne plany, nie przejechał obojętnie obok kobiety" - podkreśliła Onyszko.