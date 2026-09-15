Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Jej nogi wystawały na jezdnię, kierowcy ją omijali. Na pomoc ruszył policjant

Sierżant sztabowy Patryk Bziuk z północnopraskiej komendy ruszył na pomoc seniorce
Świadkowie wypadków częściej mają opory przed udzielaniem pierwszej pomocy kobietom. Dlaczego? (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło wideo: Małgorzata Mielcarek/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: KRP VI
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Na poboczu jednej z legionowskich ulic leżała kobieta. Jej nogi wystawały niebezpiecznie na pas ruchu, jednak nikt się nie zatrzymał. Na pomoc ruszył policjant po służbie. Zaopiekował się seniorką do czasu przyjazdu karetki.

W piątek, kilkanaście minut po godzinie 18, sierżant sztabowy Patryk Bziuk z Referatu ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, jadąc jedną z legionowskich ulic zauważył osobę leżącą na poboczu drogi.

"Choć jej nogi wystawały na jezdnię, żaden z przejeżdżających tamtędy samochodów nie zatrzymał się. Nie zareagował też żaden pieszy" - opisała nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policjant, pomimo swoich rodzinnych zobowiązań, zaparkował samochód i podszedł do kobiety. Była to seniorka. Nie mogła wstać.

Sierżant sztabowy Patryk Bziuk z północnopraskiej komendy ruszył na pomoc seniorce
Sierżant sztabowy Patryk Bziuk z północnopraskiej komendy ruszył na pomoc seniorce
Źródło zdjęcia: KRP VI

Zasłabnięcie i upadek

"Tłumaczyła, że upadła, bo zasłabła. Policjant ocenił jej stan zdrowia. Kobieta nie miała żadnych zewnętrznych obrażeń, nie skarżyła się też na żadne dolegliwości" - przekazała Onyszko.

Policjant ułożył ją w pozycji bezpiecznej i wezwał pogotowie. Czuwał nad bezpieczeństwem kobiety do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Jego postawa wzbudziła zainteresowanie przechodniów.

Sierżant sztabowy Patryk Bziuk z północnopraskiej komendy ruszył na pomoc seniorce
Sierżant sztabowy Patryk Bziuk z północnopraskiej komendy ruszył na pomoc seniorce
Źródło zdjęcia: KRP VI

Gdy na miejscu zjawił się zespół medyczny i patrol miejscowej policji, sierżant sztabowy Patryk Bziuk przekazał im informacje o okolicznościach, w jakich znalazł seniorkę. Gdy miał pewność, że kobieta została otoczona właściwą opieką przez ratowników, odjechał.

"Sierżant sztabowy Patryk Bziuk swoim działaniem pokazał, jak ważna jest empatia i ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Mimo iż policjant był po służbie i miał swoje rodzinne plany, nie przejechał obojętnie obok kobiety" - podkreśliła Onyszko.

Sierżant sztabowy Patryk Bziuk z północnopraskiej komendy ruszył na pomoc seniorce
Sierżant sztabowy Patryk Bziuk z północnopraskiej komendy ruszył na pomoc seniorce
Źródło zdjęcia: KRP VI
Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPierwsza pomoc
Czytaj także:
37-latek został zatrzymany
Policjanci zauważyli źle zaparkowanego tira. Wynik kontroli okazał się zaskakujący
Okolice
"Szczurowisko" na Muranowie
"Muranowska Ratlandia"
Katarzyna Kędra
Straż graniczna odnalazła narkotyki w przesyłce z Kanady
Drops wskazał przesyłkę z Kanady. Były w niej narkotyki warte cztery miliony
Włochy
Interpelację w sprawie marszu we Lwowie podpisali posłowie PiS, Rozwoju Plus, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej
Szokująca interpelacja prawicy. Posłowie Kaczyńskiego, Brauna, Morawieckiego i Mentzena jednym głosem
Patryk Michalski
Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowinki
Motocyklista zginął po zderzeniu z koparką
Okolice
Policjanci znaleźli podrabiany towar
Znaleźli w sieci oferty sprzedaży, zapukali do jego drzwi
Okolice
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
16-latka zginęła na przejściu dla pieszych. Trwa śledztwo, apel policji
Okolice
Znaleziono trzewik pochwy miecza
"Tysiąc lat leżał niemal na powierzchni ziemi"
Okolice
Linia 521 wciąż będzie dojeżdżać do Dworca Centralnego
Kierowcy autobusów domagali się tego od lat. Jest zgoda Trzaskowskiego
Komunikacja
Zaginiona Honorata Ostrowska-Lesiak
Zaginęła emerytowana lekarka. Policja apeluje o pomoc
Praga Północ
Patrol saperski podczas sierpniowej interwencji na Grzybowskiej
Grzybowska jak pole minowe. "Duża część prac musi być wykonywana ręcznie"
Klaudia Kamieniarz
Wizualizacja stadionu Polonii
Nikt nie chciał budować nowej Polonii. Ratusz uruchamia plan B
Śródmieście
Zderzenie w miejscowości Biały Ług
Coś rozlało się na jezdnię, czołowe zderzenie na zakręcie
Okolice
Starosta Iwona Kurowska
Starosta jak prezydent na defiladzie. Nagranie wywołało burzę w sieci
Okolice
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Pożar domu jednorodzinnego pod Warszawą. Ranna kobieta
Okolice
Łoś
"Torami biegnie łoś, za nim łowczy i około dwudziestu policjantów"
Śródmieście
Zabójstwo kobiety na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelny atak w mieszkaniu. Nie żyje młoda kobieta, zatrzymano 22-latka
Mokotów
Rzucał petardy, podpalił drzwi domu łatwopalną cieczą
Obserwował dom, groził, rzucał petardami, w końcu podpalił
Okolice
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Kierowca uciekł, pasażerka zmarła. Policja już go znalazła
Okolice
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Otworzą nowy fragment ulicy i most
Klaudia Kamieniarz
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Zatrzymali go z powodu świateł. Po 48 godzinach usłyszał, że trafi do więzienia
Okolice
pap_20220427_0TP
"Niezidentyfikowane obiekty", zamknięte lotnisko. Samolot zawrócił do Warszawy
Włochy
Pożar auta w garażu podziemnym w Ursusie
Pożar auta w garażu podziemnym. Strażacy walczyli z dużym zadymieniem
Ursus
Falenicka sosna została Warszawskim Drzewem Roku
Falenicka sosna pokonała inne drzewa. Wyniki plebiscytu
Wawer
Policjanci zlikwidowali samochodową dziuplę pod Wołominem
Znaleźli posesję pełną kradzionych aut. Podejrzany ukrył się w budzie dla psa
Okolice
warszawa - Poppy Pix shutterstock_2187083707
26-latek wspiął się na Varso Tower. Grozi mu kara więzienia
Wola
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Nowa trasa tramwajowa na finiszu. Historyczny przejazd
Ochota
Zderzenie pociągu WKD z pojazdem osobowym, Podkowa Leśna (Mazowieckie)
Kolizja na przejeździe. Auto zderzyło się z pociągiem WKD
Okolice
Mieszkańcy mają dość niebezpiecznych zachowań grupy młodych mężczyzn
"Było ich co najmniej 50". Mają dość nastolatków na "elektrykach"
Dariusz Gałązka
Strażacy i ratownicy odebrali poród w aucie
Kobieta urodziła dziecko w aucie
Łomianki
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki