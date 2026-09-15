Okolice Jej nogi wystawały na jezdnię, kierowcy ją omijali. Na pomoc ruszył policjant

Świadkowie wypadków częściej mają opory przed udzielaniem pierwszej pomocy kobietom. Dlaczego? (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło wideo: Małgorzata Mielcarek/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KRP VI

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W piątek, kilkanaście minut po godzinie 18, sierżant sztabowy Patryk Bziuk z Referatu ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, jadąc jedną z legionowskich ulic zauważył osobę leżącą na poboczu drogi.

"Choć jej nogi wystawały na jezdnię, żaden z przejeżdżających tamtędy samochodów nie zatrzymał się. Nie zareagował też żaden pieszy" - opisała nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policjant, pomimo swoich rodzinnych zobowiązań, zaparkował samochód i podszedł do kobiety. Była to seniorka. Nie mogła wstać.

Sierżant sztabowy Patryk Bziuk z północnopraskiej komendy ruszył na pomoc seniorce Źródło zdjęcia: KRP VI

Zasłabnięcie i upadek

"Tłumaczyła, że upadła, bo zasłabła. Policjant ocenił jej stan zdrowia. Kobieta nie miała żadnych zewnętrznych obrażeń, nie skarżyła się też na żadne dolegliwości" - przekazała Onyszko.

Policjant ułożył ją w pozycji bezpiecznej i wezwał pogotowie. Czuwał nad bezpieczeństwem kobiety do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Jego postawa wzbudziła zainteresowanie przechodniów.

Sierżant sztabowy Patryk Bziuk z północnopraskiej komendy ruszył na pomoc seniorce Źródło zdjęcia: KRP VI

Gdy na miejscu zjawił się zespół medyczny i patrol miejscowej policji, sierżant sztabowy Patryk Bziuk przekazał im informacje o okolicznościach, w jakich znalazł seniorkę. Gdy miał pewność, że kobieta została otoczona właściwą opieką przez ratowników, odjechał.

"Sierżant sztabowy Patryk Bziuk swoim działaniem pokazał, jak ważna jest empatia i ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Mimo iż policjant był po służbie i miał swoje rodzinne plany, nie przejechał obojętnie obok kobiety" - podkreśliła Onyszko.

Sierżant sztabowy Patryk Bziuk z północnopraskiej komendy ruszył na pomoc seniorce Źródło zdjęcia: KRP VI