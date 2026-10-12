Szykują rozbudowę autostrady. Na S2 i S8 pojawią się zwężenia
Prace poprzedzające rozbudowę autostrady A2 wiążą się z zamykaniem wybranych pasów ruchu oraz łącznic zjazdowych na węzłach. Zmiany w organizacji ruchu są wdrażane od poniedziałku do piątku, czyli od 12 do 16 października.
Przewężenia na węźle Opacz
Pierwsze istotne utrudnienia pojawią się na węźle Opacz, łączącym drogi ekspresowe S2 i S8.
W poniedziałek od godziny 17 na około stumetrowym odcinku drogi S8 wyłączone z ruchu zostaną lewe pasy w obu kierunkach - zarówno w stronę Warszawy, jak i Wrocławia. Godzinę później rozpoczną się prace na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Poznania, gdzie pasy będą zamykane naprzemiennie i przejazd pozostanie zwężony do jednego pasa. Z kolei w godzinach nocnych, od 22 do 5 rano, drogowcy całkowicie zamkną łącznicę prowadzącą z S8 od strony Wrocławia na S2 w kierunku Poznania.
Kolejne zmiany na węźle Opacz zaplanowano we wtorek. W godzinach od 6 do 22 zwężone zostaną dwie łącznice: z S8 od strony Wrocławia na S2 w kierunku Poznania oraz z S2 od strony Poznania na S8 w kierunku Wrocławia. Dodatkowo we wtorek w tych samych godzinach naprzemiennie zamykany będzie jeden z pasów jezdni zbiorczej S2 w stronę Poznania. Analogiczne zwężenia będą występować w godzinach 6-22 również od środy do piątku.
Węziej przy zjazdach z krajówek na S8
Drogowcy będą pracować także na węźle Warszawa Zachód, łączącym trasę S8 z drogą krajową numer 92. Przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6-22 kierowcy muszą liczyć się tam ze zwężeniami na DK92 oraz na wszystkich łącznicach wjazdowych i zjazdowych.
Kolejne utrudnienia dotyczą węzła Mszczonów, łączącego trasę S8 z drogą krajową numer 50. W poniedziałek od godz. 6 do 5 we wtorek będą występować tam zwężenia jezdni związane z pracami brukarskimi, a ruchem kierować będą pracownicy budowy.
Utrudnienia na obwodnicy Sochaczewa
Poważne ograniczenia zaplanowano także na obwodnicy Sochaczewa w ciągu drogi krajowej numer 50. Zarówno na skrzyżowaniu z DK92 i drogą gminną, jak i na rondzie z drogą wojewódzką numer 705 od poniedziałkowego poranka do godziny 5 rano we wtorek kierowcy napotkają zwężenia pasów ruchu.
Dodatkowo na skrzyżowaniu z DK92 i drogą gminną w godzinach nocnych (od 22 do 5) poszczególne fragmenty ronda będą czasowo zamykane. Przejezdność zostanie zachowana, jednak ruch będzie kierowany ręcznie.
Rozbudowa autostrady A2
Rozbudowa 92-kilometrowego odcinka autostrady A2 między Łodzią a Warszawą to inwestycja o wartości blisko półtorej miliarda złotych, konieczna ze względu na wyczerpującą się przepustowość trasy, z której obecnie korzysta w ciągu doby od 60 do 100 tysięcy samochodów. GDDKiA podpisała już trzy z czterech umów na realizację prac. Do zakontraktowania pozostał jedynie odcinek Łódź Północ - Łowicz o długości 27,9 km.
Dzięki inwestycji A2 zyska po trzecim pasie w każdym kierunku oraz samowystarczalność energetyczną z OZE. Roboty budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu drogowym, co wymaga opracowania oraz wdrożenia czasowej organizacji ruchu, która zapewni odpowiednią przepustowość i bezpieczeństwo pracowników. Przez cały czas trwania budowy w obu kierunkach dostępne będą po dwa pasy ruchu. Kierowcy będą jednak musieli zwolnić.