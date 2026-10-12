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Okolice

Szykują rozbudowę autostrady. Na S2 i S8 pojawią się zwężenia

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Prace przy węźle trasy S8 z drogą krajową nr 92
Rozbudowa autostrady A2 między Warszawą a Łodzią
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
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Kierowców czekają utrudnienia na trasach S2 i S8. Drogowcy będą pracowali na terenie województwa mazowieckiego w związku z przygotowaniami do rozbudowy autostrady A2 między Warszawą i Łodzią. W kilku miejscach pojawią się przewężenia.

Prace poprzedzające rozbudowę autostrady A2 wiążą się z zamykaniem wybranych pasów ruchu oraz łącznic zjazdowych na węzłach. Zmiany w organizacji ruchu są wdrażane od poniedziałku do piątku, czyli od 12 do 16 października.

Przewężenia na węźle Opacz

Pierwsze istotne utrudnienia pojawią się na węźle Opacz, łączącym drogi ekspresowe S2 i S8.

W poniedziałek od godziny 17 na około stumetrowym odcinku drogi S8 wyłączone z ruchu zostaną lewe pasy w obu kierunkach - zarówno w stronę Warszawy, jak i Wrocławia. Godzinę później rozpoczną się prace na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Poznania, gdzie pasy będą zamykane naprzemiennie i przejazd pozostanie zwężony do jednego pasa. Z kolei w godzinach nocnych, od 22 do 5 rano, drogowcy całkowicie zamkną łącznicę prowadzącą z S8 od strony Wrocławia na S2 w kierunku Poznania.

Kolejne zmiany na węźle Opacz zaplanowano we wtorek. W godzinach od 6 do 22 zwężone zostaną dwie łącznice: z S8 od strony Wrocławia na S2 w kierunku Poznania oraz z S2 od strony Poznania na S8 w kierunku Wrocławia. Dodatkowo we wtorek w tych samych godzinach naprzemiennie zamykany będzie jeden z pasów jezdni zbiorczej S2 w stronę Poznania. Analogiczne zwężenia będą występować w godzinach 6-22 również od środy do piątku.

Węziej przy zjazdach z krajówek na S8

Drogowcy będą pracować także na węźle Warszawa Zachód, łączącym trasę S8 z drogą krajową numer 92. Przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6-22 kierowcy muszą liczyć się tam ze zwężeniami na DK92 oraz na wszystkich łącznicach wjazdowych i zjazdowych.

Prace przy węźle trasy S8 z drogą krajową nr 92
Prace przy węźle trasy S8 z drogą krajową nr 92
Źródło zdjęcia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Kolejne utrudnienia dotyczą węzła Mszczonów, łączącego trasę S8 z drogą krajową numer 50. W poniedziałek od godz. 6 do 5 we wtorek będą występować tam zwężenia jezdni związane z pracami brukarskimi, a ruchem kierować będą pracownicy budowy.

Utrudnienia na obwodnicy Sochaczewa

Poważne ograniczenia zaplanowano także na obwodnicy Sochaczewa w ciągu drogi krajowej numer 50. Zarówno na skrzyżowaniu z DK92 i drogą gminną, jak i na rondzie z drogą wojewódzką numer 705 od poniedziałkowego poranka do godziny 5 rano we wtorek kierowcy napotkają zwężenia pasów ruchu.

Dodatkowo na skrzyżowaniu z DK92 i drogą gminną w godzinach nocnych (od 22 do 5) poszczególne fragmenty ronda będą czasowo zamykane. Przejezdność zostanie zachowana, jednak ruch będzie kierowany ręcznie.

Miejsca, gdzie prowadzone są prace przed rozbudową autostrady A2
Miejsca, gdzie prowadzone są prace przed rozbudową autostrady A2
Źródło zdjęcia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Rozbudowa autostrady A2

Rozbudowa 92-kilometrowego odcinka autostrady A2 między Łodzią a Warszawą to inwestycja o wartości blisko półtorej miliarda złotych, konieczna ze względu na wyczerpującą się przepustowość trasy, z której obecnie korzysta w ciągu doby od 60 do 100 tysięcy samochodów. GDDKiA podpisała już trzy z czterech umów na realizację prac. Do zakontraktowania pozostał jedynie odcinek Łódź Północ - Łowicz o długości 27,9 km.

Dzięki inwestycji A2 zyska po trzecim pasie w każdym kierunku oraz samowystarczalność energetyczną z OZE. Roboty budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu drogowym, co wymaga opracowania oraz wdrożenia czasowej organizacji ruchu, która zapewni odpowiednią przepustowość i bezpieczeństwo pracowników. Przez cały czas trwania budowy w obu kierunkach dostępne będą po dwa pasy ruchu. Kierowcy będą jednak musieli zwolnić.

Źródło: PAP
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Tagi:
GDDKiAInwestycje w WarszawieRemonty i utrudnienia w WarszawieAutostrada A2
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