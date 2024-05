Każdy miał swoją rolę w gangu

Role w grupie zostały dokładnie podzielone. Były osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie zleceniodawców, typowanie pojazdów do kradzieży, organizowanie sprzętu niezbędnego do pokonywania zabezpieczeń.

Trzy ukradzione auta i dużo części

Pod koniec kwietnia, we wczesnych godzinach porannych, policjanci z grupy "Orzeł" przy wsparciu stołecznych kryminalnych, funkcjonariuszy z "Kobry" z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, Otwocka, udziale CPKP "BOA" oraz biegłych z Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ośmiu mężczyzn w wieku od 20 do 50 lat.

- Osoby te były już wcześniej notowane za kradzieże aut. Kryminalni znaleźli przedmioty wykorzystywane do kradzieży pojazdów, w tym m.in. zagłuszarki sygnału GPS, a także urządzenie do wyszukiwania lokalizatorów GPS i inny specjalistyczny sprzęt służący do awaryjnego uruchomienia pojazdów poprzez podłączenie do systemów samochodowych. Policjanci zabezpieczyli także trzy auta oraz części pochodzące ze skradzionych samochodów, których łączna wartość sięgnęła 615 tysięcy złotych - wymieniła podkomisarz Szczerba.