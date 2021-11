Rowerostrada wzdłuż bocznicy kolejowej może połączyć Babice z Warszawą

Wzdłuż torów kolejowych prowadzących do dawnej Huty Warszawa może powstać nowy szlak rowerowy. Połączyłby Las Bemowski ze stacją metra Młociny. Samorządowcy z Bielan, Bemowa i Starych Babic zadeklarowali chęć wspólnej realizacji inwestycji. Wkrótce mogą ruszyć prace koncepcyjne.

Nowa ścieżka rowerowa, określana rowerostradą ze Starych Babic do Warszawy, rozpoczynałaby bieg na ulicy Kocjana na Bemowie. Następnie przez Las Bemowski i Radiowo rowerzyści mogliby docierać aż do stacji metra Młociny. Plany zakładają wytyczenie jej wzdłuż torów kolejowych, służących do obsługi huty.