W ciężarówce wystrzeliła opona, ranny motocyklista

Do zdarzenia doszło około godziny 8 na odcinku ekspresówki między węzłami Aleja Krakowska i Lotnisko, na wysokości miejscowości Jaworowa w powiecie pruszkowskim.
- Prawdopodobnie doszło do wybuchu opony w samochodzie ciężarowym, co spowodowało, że motocyklista stracił równowagę i wywrócił się. Przed przyjazdem służb pomocy udzielali mu inni kierowcy - dowiedział się nasz reporter Artur Węgrzynowicz.
Informację o wybuchu opony potwierdzają wstępne ustalenia policji. - Opona uderzyła w motocyklistę. Mężczyzna został zabrany do szpitala - mówi podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. I dodaje, że część z rozerwanej opony uszkodziła też przejeżdżającą obok osobową toyotę. Jej kierującej nic się nie stało.
Jak usłyszał na miejscu zdarzenia nasz reporter, strażacy mieli problem z dojazdem do poszkodowanego motocyklisty, ponieważ tkwiący w korku kierowcy nie stosowali się do zasad tworzenia korytarza życia.
Ogromne utrudnienia w ruchu
Początkowo - na czas udzielania pomocy poszkodowanemu - służby zablokowały jezdnię w kierunku Wawra. Następnie został udrożniony prawy pas ruchu, korek sięgał kilkunastu kilometrów. Kierowcy musieli zwolnić już w rejonie węzła Konotopa.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała po godzinie 8, że w związku z dużym natężeniem ruchu na trasie, wjazd do tunelu obwodnicy pod Ursynowem będzie dozowany. "Działanie takie ma na celu niedopuszczenie do powstawania zatoru w tunelu" - wyjaśniają drogowcy. Utrudnienia w tunelu zakończyły się chwilę przed godziną 9. Przed południem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia się zakończyły.
