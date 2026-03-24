W ciężarówce wystrzeliła opona, ranny motocyklista

Zator po wypadku z udziałem motocyklisty na POW Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło około godziny 8 na odcinku ekspresówki między węzłami Aleja Krakowska i Lotnisko, na wysokości miejscowości Jaworowa w powiecie pruszkowskim.

- Prawdopodobnie doszło do wybuchu opony w samochodzie ciężarowym, co spowodowało, że motocyklista stracił równowagę i wywrócił się. Przed przyjazdem służb pomocy udzielali mu inni kierowcy - dowiedział się nasz reporter Artur Węgrzynowicz.

Informację o wybuchu opony potwierdzają wstępne ustalenia policji. - Opona uderzyła w motocyklistę. Mężczyzna został zabrany do szpitala - mówi podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. I dodaje, że część z rozerwanej opony uszkodziła też przejeżdżającą obok osobową toyotę. Jej kierującej nic się nie stało.

Jak usłyszał na miejscu zdarzenia nasz reporter, strażacy mieli problem z dojazdem do poszkodowanego motocyklisty, ponieważ tkwiący w korku kierowcy nie stosowali się do zasad tworzenia korytarza życia.

Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy

Ogromne utrudnienia w ruchu

Początkowo - na czas udzielania pomocy poszkodowanemu - służby zablokowały jezdnię w kierunku Wawra. Następnie został udrożniony prawy pas ruchu, korek sięgał kilkunastu kilometrów. Kierowcy musieli zwolnić już w rejonie węzła Konotopa.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała po godzinie 8, że w związku z dużym natężeniem ruchu na trasie, wjazd do tunelu obwodnicy pod Ursynowem będzie dozowany. "Działanie takie ma na celu niedopuszczenie do powstawania zatoru w tunelu" - wyjaśniają drogowcy. Utrudnienia w tunelu zakończyły się chwilę przed godziną 9. Przed południem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia się zakończyły.

Zator po wypadku z udziałem motocyklisty na POW

OGLĄDAJ: Polska Fundacja Narodowa do likwidacji? "Ta decyzja jest przed nami, mamy czas do końca roku"