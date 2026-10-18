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Okolice

Przygotowania do rozbudowy autostrady. Od poniedziałku utrudnienia na węzłach

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Prace na węźle Warszawa Zachód przed poszerzeniem autostrady A2
Rozbudowa autostrady A2 między Warszawą a Łodzią
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Krzysztof Nalewajko, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
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Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Kierowców czekają utrudnienia w ruchu, które pojawią się także na trasie S2 i S8. Muszą liczyć się z przewężeniami i ograniczeniami prędkości.

Prace poprzedzające rozbudowę autostrady A2 wiążą się z zamykaniem wybranych pasów ruchu oraz łącznic zjazdowych na węzłach. Zmiany w organizacji ruchu są wdrażane od poniedziałku do piątku, czyli od 19 do 23 października.

W nadchodzącym tygodniu drogowcy zamierzają kontynuować prace w rejonie węzłów Opacz, Wiskitki, Warszawa Zachód, Mszczonów oraz na obwodnicy Sochaczewa. Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do obowiązującego oznakowania tymczasowego.

Zwężenia na węzłach

Na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8 planowane są prace związane z układaniem masy bitumicznej na łącznicach. Ekipy będą prowadzić je od rana do późnych godzin wieczornych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega, że na trasie S2 zarówno na jezdni w kierunku Poznania, jak i Terespola w porze nocnej każda z jezdni zostanie zwężona do jednego pasa ruchu.

Na węźle Wiskitki, czyli skrzyżowaniu autostrady A2 z drogą krajową numer 50 trwają prace wykończeniowe i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Kierowcy powinni spodziewać się zwężeń w obrębie całego węzła, które pojawiać się będą od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych.

Prace na węźle Warszawa Zachód przed poszerzeniem autostrady A2
Prace na węźle Warszawa Zachód przed poszerzeniem autostrady A2
Źródło zdjęcia: Krzysztof Nalewajko, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Na węźle Warszawa Zachód na trasie S8 kierowców czeka przewężenie do jednego pasa na każdej jezdni krajowej "92", czyli ulicy Poznańskiej.

Prace toczą się przez całą dobę także na węźle Mszczonów. Drogowcy montują tam urządzenia BRD oraz przygotowują oznakowanie.

Utrudnienia na obwodnicy Sochaczewa

Przewężenia pojawią się też na obwodnicy Sochaczewa, czyli na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 92 z drogą wojewódzką numer 705.

"Prace prowadzone są od rana do późnych godzin wieczornych, natomiast u zbiegu obwodnicy a ulicą Łowicką, oprócz analogicznych prac prowadzonych w ciągu dnia, w nocy układana będzie masa bitumiczna na rondzie i należy się liczyć z chwilowymi zamknięciami poszczególnych wlotów ronda" - zapowiada GDDKiA.

Miejsca, gdzie prowadzone są prace przed rozbudową autostrady A2
Miejsca, gdzie prowadzone są prace przed rozbudową autostrady A2
Źródło zdjęcia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Rozbudowa autostrady A2

Rozbudowa 92-kilometrowego odcinka autostrady A2 między Łodzią a Warszawą to inwestycja o wartości blisko półtora miliarda złotych, konieczna ze względu na wyczerpującą się przepustowość trasy, z której obecnie korzysta w ciągu doby od 60 do 100 tysięcy samochodów. GDDKiA podpisała już trzy z czterech umów na realizację prac. Do zakontraktowania pozostał jedynie odcinek Łódź Północ - Łowicz o długości 27,9 km.

Dzięki inwestycji A2 zyska po trzecim pasie w każdym kierunku oraz samowystarczalność energetyczną z OZE. Roboty budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu drogowym, co wymaga opracowania oraz wdrożenia czasowej organizacji ruchu, która zapewni odpowiednią przepustowość i bezpieczeństwo pracowników. Przez cały czas trwania budowy w obu kierunkach dostępne będą po dwa pasy ruchu. Kierowcy będą jednak musieli zwolnić.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Autostrada A2Drogi w PolsceInwestycje w WarszawieRemonty i utrudnienia w Warszawie
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