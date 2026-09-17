Okolice Przechodzień zwrócił uwagę mężczyźnie, ten zagroził mu bronią Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Policjanci zatrzymali 21-latka Źródło wideo: KRP Warszawa IV Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa IV

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Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie dotyczące kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia i zdrowia, przedmiotem z wyglądu przypominającym broń.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że przechodzień zwrócił uwagę mężczyźnie w związku z nieobyczajnym wybrykiem, co następnie przerodziło się w kłótnię. W pewnym momencie sprawca zagroził pokrzywdzonemu przedmiotem z wyglądu przypominającym broń, zaraz po tym wsiadł do taksówki i odjechał" - opisał mł. asp. Wojciech Wąsowski z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Zatrzymanie w Gorzowie Wielkopolskim

Po tej informacji i formalnym złożeniu zawiadomienia przez pokrzywdzonego, policjanci zajęli się ustalaniem okoliczności tego zdarzenia. Namierzyli mężczyznę, mogącego mieć związek z tą sprawą. Zorganizowali działania i na terenie Gorzowa Wielkopolskiego zatrzymali 21-latka.

Policja zatrzymała 21-latka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Jak podali funkcjonariusze, podczas przeszukania znaleźli przedmiot, którym 21-latek groził pokrzywdzonemu. Jak się okazało, była to wiatrówka.

Policjanci zgromadzili w tej sprawie materiał dowodowy. Podejrzany usłyszał zarzut karny dotyczący kierowania gróźb karalnych. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora 21-latek został też objęty dozorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju.