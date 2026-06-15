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Okolice

Prokuratura przyjrzy się sprawie zatrzymanego dziennikarza Leszka Kraskowskiego

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Leszek Kraskowski
Minister sprawiedliwości o sprawie Leszka Kraskowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojciech Olkusnik/East News
Warszawska prokuratura regionalna ma przeanalizować akta sprawy dotyczące dziennikarza Leszka Kraskowskiego. Wcześniej sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Kraskowski jest podejrzany między innymi o grożenie śmiercią komendantowi policji w Piasecznie. Do sprawy odniósł się w "Faktach po Faktach" minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Leszek Kraskowski (zgadza się na podawanie nazwiska) jest podejrzany o posiadanie bez zezwolenia broni palnej i amunicji, a także o grożenie śmiercią komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie.

Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Sprawę przejęła od piaseczyńskiej prokuratury rejonowej Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Decyzja podyktowana była faktem ścisłej współpracy piaseczyńskiej prokuratury z komendą policji w Piasecznie.

Leszek Kraskowski
Leszek Kraskowski
Źródło zdjęcia: Wojciech Olkusnik/East News

Ocenią "prawidłowość" i "zasadność"

W poniedziałek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk poinformował, że reprezentowana przez niego prokuratura "dokona analizy akt śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie przeciwko dziennikarzowi pod kątem prawidłowości oraz zasadności podjętych czynności procesowych".

Do sprawy odniósł się w poniedziałkowych "Faktach po Faktach" minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Musimy mieć świadomość, że także w świecie dziennikarskim nikt nie stoi ponad prawem - powiedział Żurek.

Na uwagę, że w związku z przejęciem laptopa Leszka Kraskowskiego mogło dojść do naruszenia tajemnicy dziennikarskiej, odpowiedział, że nie chce mówić "co, w jakim zakresie było przedmiotem przeszukania".

- Mamy człowieka, który posiada broń (gazową - red.) nielegalnie, wysyła groźby (...) Wsłuchuję się w głos dziennikarzy, znanych mi i szanowanych, którzy mówią, że coś tu jest nie tak, sprawdzam to. Decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania podjął niezawisły sąd. Dziennikarz ma pełnomocników, oni mają prawo się odwoływać. Jeśli zostanie to skorygowane, to wycofamy się, przeprosimy, a pewnie będzie nawet zadośćuczynienie. Na ten moment jest wszystko zgodnie z prawem - zapewnił minister.

Mail do komendanta i broń w aucie

Śledztwo w sprawie dziennikarza zostało wszczęte, gdy do komendanta policji w Piasecznie został wysłany mail, w którym -według śledczych - dziennikarz groził śmiercią komendantowi oraz innym osobom, które miałyby go powstrzymać. Na koniec miałby sobie odebrać życie. W trakcie przeszukania samochodu Kraskowskiego znaleziono broń palną oraz amunicję.

Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratora motywowanym obawą ucieczki oraz grożącej mu surowej kary i zastosował trzymiesięczny areszt wobec dziennikarza.

Do dotychczas zgromadzonych dowodów dołączono materiały z odwieszonej sprawy przeciwko dziennikarzowi, któremu prokurator postawił zarzut znęcania się nad własną rodziną.

Nie stawiał się na badaniach

Rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba zaznaczył, że postępowanie to było zawieszone, ponieważ mężczyzna wielokrotnie nie stawiał się na badaniach sądowo-psychiatrycznych.

- Na żadnym etapie wykonywanych z jego udziałem czynności nie powołał się na tajemnicę dziennikarską, przekazał użytkowany telefon na potrzeby toczącego się śledztwa oraz hasło dostępu - dodał prokurator.

Leszek Kraskowski to były dziennikarz śledczy m.in. "Rzeczpospolitej", "Wprost", "Super Expressu" i "Dziennika". Obecnie swoje materiały publikuje na własnym portalu internetowym i kanale na platformie YouTube. 

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Źródło: PAP
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePiasecznoPolicjaProkuratura
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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