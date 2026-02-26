Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Trwa przegląd ofert

22.10.2025 | Budowa drogi ekspresowej S3 została ukończona. Jakie trasy powstaną do 2033 roku? Źródło: TVN24

Przetarg rozpisany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dotyczył wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla kolejnego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S50 od węzła Przyborowice na S7 do rejonu S8 na północny wschód od Warszawy.

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęło 11 ofert. Najtańszą z nich złożyła firma TRAKT, która wyceniła zadanie na 7 833 255 złotych. "Rozpoczęła się analiza i ocena wszystkich ofert" - zaznaczyła w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Pozostałe oferty złożyły firmy:

Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA - 15 002 310,00 zł,

TRANSPROJEKT GDAŃSKI - 15 473 400,00 zł,

Europrojekt Gdańsk - 15 975 098,55 zł,

Konsorcjum firm: Promost Consulting (lider), DOHWA Polska ENG - 16 430 340,00 zł,

TPF - 17 899 330,23 zł,

Multiconsult Polska - 18 779 640,00 zł,

IVIA - 18 843 600,00 zł,

Value Engineering - 20 258 100,00 zł,

Mosty Katowice - 21 832 500,00 zł,

Mosty Gdańsk - 29 320 125,00 zł.

Jak będą oceniane oferty? Głównym kryterium będzie cena. Kolejne wskaźniki to doświadczenie projektanta drogowego i mostowego, a także zespół środowiskowy i geologiczny.

Kiedy podpisanie umowy?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że umowa z wykonawcą (przy braku odwołań) zostanie podpisana w połowie 2026 roku. Projektanci na realizację całego zadania będą mieli 48 miesięcy, w tym 24 miesiące na złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej.

"Zadaniem projektanta będzie przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy, w tym poprowadzenia jej w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 62. Będą brane pod uwagę nowoczesne technologie oraz nasze dotychczasowe doświadczenia w realizacji takich inwestycji. Konsekwencją prac będzie wskazanie przebiegu trasy, najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym, technicznym oraz ekonomicznym" - wymieniła Małgorzata Tarnowska, warszawska rzeczniczka GDDKiA. Jak dodała, docelowo droga połączy się z przygotowywaną zachodnią częścią OAW oraz od północy ominie Warszawę.

Przetarg dotyczy odcinka od trasy S7 do trasy S8 na północ od Warszawy Źródło: GDDKiA

Warianty przebiegu trasy

GDDKiA kontynuuje prace związane z wariantowym poprowadzeniem dwóch fragmentów zachodniej części OAW. Prace te obejmują opracowanie STEŚ dla odcinka od drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy, przez połączenie z planowaną drogą ekspresową S10 w rejonie Nacpolska i dalej do autostrady A2 i drogi ekspresowej S8, a następnie do drogi ekspresowej S7 na południe od Warszawy.

"Spośród projektowanych obecnie wariantów zachodniej części OAW, trzy są poprowadzone po nowym śladzie, a założeniem czwartego wariantu jest jak największe wykorzystanie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty OAW projektowane są w jednakowym stopniu szczegółowości" - wyjaśniła Tarnowska.

Zakres inwestycji objętej przetargiem Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Analiza wariantów

Jak dodała Tarnowska, zakończyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi terenów, przez które przebiegają warianty OAW. Obecnie projektanci analizują zebrane uwagi i wnioski.

Po przeanalizowaniu wszystkich opinii i postulatów te, które będą możliwe do wprowadzenia, zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Następnie wykonana zostanie analiza wielokryterialna w oparciu o kryteria społeczne, środowiskowe, techniczne oraz ekonomiczne. "Jej wyniki pozwolą na wybór najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi, który zostanie wskazany jako preferowany we wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej. Wniosek do RDOŚ planujemy złożyć pod koniec 2026 roku" - przekazała Tarnowska.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska