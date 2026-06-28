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Mszczonów

Pożar w Mszczonowie. W ogniu zakład gospodarki odpadami

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Pożar składowiska odpadów w Mszczonowie (Mazowieckie)
Pożar składowisko odpadów Mszczonów (Mazowieckie)
Źródło wideo: Kontakt24 / PIOTRSZAD
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mariusz
W niedzielę rano wybuchł pożar w zakładzie gospodarki odpadami w Mszczonowie (Mazowieckie). Ogień pojawił się w budynku, w którym składowane są odpady przemysłowe.

Informację o pożarze potwierdził młodszy brygadier Jarosław Belina, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. - Przed godziną 5 rano otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w zakładzie gospodarki odpadami. Pali się połowa budynku, w którym znajdują się odpady przemysłowe. Zniszczona została cześć budynku o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych - przekazał.

19 zastępów straży pożarnej

- Na miejscu pracuje łącznie 19 zastępów strażaków. W tej chwili akcja cały czas trwa, ale pożar nie rozprzestrzenia się. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - poinformował młodszy brygadier Belina.

Na miejscu obecna jest grupa ratownictwa chemicznego z Warszawy, która monituje stan powietrza. - Przez chwilę ilość substancji niebezpieczne przekroczyła normy, jednak w tej chwili sytuacja się stabilizuje - przyznał strażak.

I dodał, że gaszenie pożaru może potrwać nawet kilka godzin. - Obecnie wymieniamy już ratowników, dokuczają wysokie temperatury - powiedział.

Jak zaznaczył, nie ma również konieczności ewakuacji mieszkańców. - Sytuację monitoruje również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Warszawy. Na ten moment wiatr przesuwa dym w kierunku przeciwnym od miasta, w stronę drogi numer 50 - powiedział młodszy brygadier Jarosław Belina.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
pożarStraż pożarna
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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