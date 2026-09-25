Okolice Uderzył w dziecko na pasach i uciekł. Zignorował cztery sądowe zakazy Oprac. Piotr Bakalarski |

Zignorował cztery sądowe zakazy. Uciekł po wypadku Źródło wideo: KPP w Wołominie Źródło zdj. gł.: KPP w Wołominie

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Do wypadku doszło 26 sierpnia na ulicy Szosa Jadowska w Duczkach. Kierujący samochodem marki Volkswagen na przejściu dla pieszych potrącił dziewczynkę i odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając poszkodowanej pomocy. Dziecko odniosło lekkie obrażenia.

Zignorował cztery sądowe zakazy. Uciekł po wypadku Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie

Zatrzymali ukrywającego się 25-latka

Policjanci z Wołomina odnaleźli auto i ustalili tożsamość kierowcy. "Okazało się, że za kierownicą pojazdu w chwili zdarzenia siedział 25-letni mężczyzna, który posiadał aż cztery sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia i ukrywał się przed organami ścigania. Okazało się również, że był on w przeszłości wielokrotnie karany" - opisała w komunikacie asp. szt. Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

15 września policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Ukrywał się w gminie Korytnica, w powiecie węgrowskim. "Na terenie posesji policjanci ujawnili 25-latka, który na widok funkcjonariuszy podjął próbę ucieczki pieszo. Natychmiast jednak został zatrzymany" - zrelacjonowała asp. szt. Nasiłowska.

Zignorował cztery sądowe zakazy. Uciekł po wypadku Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie

Grozi do pięciu lat więzienia

Podejrzany trafił do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 244 Kodeksu karnego). Następnie prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec 25-latka tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił ten wniosek.

Podejrzanemu grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. "Kwestia potrącenia pieszej na przejściu dla pieszych stanowi przedmiot odrębnego postępowania" - zastrzegła policjantka.