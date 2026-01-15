Logo TVN Warszawa
Warszawa
Polskie Porty Lotnicze chcą przejąć lotnisko w Modlinie

PPL chce przejąć lotnisko w Modlinie (zdjęcie ilustracyjne)
- Chcielibyśmy mieć pięćdziesiąt procent plus jedna akcja i móc wpływać na politykę i strategię - wskazał Marcin Danił, członek zarządu PPL
Źródło: TVN24
Spółka Polskie Porty Lotnicze (PPL), posiadająca obecnie mniejszościowy pakiet udziałów, chce przejąć kontrolę nad lotniskiem Warszawa-Modlin. - Chcielibyśmy być wiodącym partnerem, wiodącym udziałowcem tego portu, czyli mieć pięćdziesiąt procent plus jedna akcja i móc wpływać na politykę i strategię - wskazał Marcin Danił, członek zarządu PPL.

- Chcielibyśmy wesprzeć lotnisko w Modlinie, głównie wesprzeć finansowo, żeby zrealizować jak najszybciej niezbędne inwestycje. Ten port od kilku lat borykał się z tym, że nie miał środków na sfinansowanie budowy nowego terminala, dodatkowych płyt postojowych i całych tych inwestycji niezbędnych do tego, żeby mógł osiągnąć planowane sześć, siedem milionów pasażerów w najbliższych latach - poinformował w rozmowie z TVN24 Marcin Danił, członek zarządu Polskich Portów Lotniczych.

Struktura właścicielska portu lotniczego Modlin jest rozproszona. Głównymi udziałowcami spółki zarządzającej są: samorząd województwa mazowieckiego (38,44 proc.), Agencja Mienia Wojskowego (30,44 proc.) oraz Polskie Porty Lotnicze (26,87 proc.). Najmniejszym udziałowcem jest samorząd Nowego Dworu Mazowieckiego, posiadający 4,26 proc. akcji.

- Zaproponowaliśmy pomoc, która polegałaby na tym, że chcielibyśmy być wiodącym partnerem, wiodącym udziałowcem tego portu, czyli mieć pięćdziesiąt procent plus jedna akcja i móc wpływać na to, jaka będzie polityka i strategia - dodał członek zarządu PPL. - Te rozmowy dopiero się zaczynają i trudno na tym etapie mówić o szczegółach - zastrzegł.

Wiceminister potwierdza

Informacje o możliwym zwiększeniu udziałów przez PPL w lotnisku Modlin potwierdził także wiceminister infrastruktury Maciej Lasek.

- Chodzi o to, by wesprzeć rozbudowę tego lotniska, wesprzeć jego modernizację. To jest lotnisko, które - niestety - przez lata było zakładnikiem politycznych przepychanek. I do czego to doprowadziło? Dzisiaj bardzo dużym wysiłkiem nowego zarządu tego lotniska ruch się zwiększa. Są zakontraktowane kolejne samoloty i rejsy, które będą z tego lotniska realizowane. Natomiast infrastruktura pozostaje na takim poziomie, na jakim była - skomentował.

Polskie Porty Lotnicze zarządzają dzisiaj Lotniskiem Chopina. Warszawski port w 2025 roku umocnił swoją pozycję lidera w Polsce, obsługując rekordową liczbę 24 milionów podróżnych. 

Klatka kluczowa-163720
Informacje o możliwym zwiększeniu udziałów przez PPL w lotnisku Modlin potwierdził także wiceminister infrastruktury Maciej Lasek
Źródło: TVN24
Kosztowna zima dla Lotniska Chopina. Wydali już 14 millionów
Włochy

65 milionów pasażerów na polskich lotniskach

- W 2025 roku polskie porty lotnicze należały do najszybciej rozwijających się w Europie. Polska jest kluczowym węzłem lotniczym Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Jak dodał, większość z 15 krajowych lotnisk odnotowała w ubiegłym roku wzrosty w obsłudze pasażerów.

- Polskie lotniska obsłużyły w 2025 roku około 65 milionów pasażerów; to około 10 procent wzrostu rok do roku - powiedział Lasek. Przyznał, że liderem jest warszawskie Lotnisko Chopina, ale port musi przeprowadzić modernizację, która wpłynie na poprawę przepustowości.

Jak mówił, w tym kontekście należy patrzeć na lotnictwo jako na branżę, która jest istotnym elementem rozwoju Polski, co przekłada się na wzrost PKB.

Lasek przywołał ostatnie dane, zgodnie z którymi w 2024 r. porty lotnicze w Polsce rosły dwa razy szybciej niż średnia europejska, a wygenerowały łącznie 57,9 mld zł wartości dodanej brutto dla polskiej gospodarki, z czego 48,2 mld zł to efekt katalityczny (turystyka, inwestycje, cargo). Jak mówił, średnio 10 tys. 500 zł wynosi przyrost produktu krajowego brutto na każdego dodatkowego pasażera rocznie.

- Transport lotniczy to dziś jeden z najważniejszych impulsów rozwojowych Polski - przyciąga inwestycje, wspiera handel i turystykę, zwiększa mobilność talentów oraz wzmacnia rynek pracy - wskazywał.

Jednocześnie - w jego ocenie - polski, ale także unijny rynek lotniczy musi konkurować z przewoźnikami spoza Unii Europejskiej, gdzie nie ma unijnych wymagań i obostrzeń. Jak wskazał, chodzi m.in. o udzielanie pomocy publicznej dla linii lotniczych, czy wymagania odnośnie parametrów paliwa lotniczego.

- Rozwój branży lotniczej nie tylko w Polsce, ale również w Europie musi być wspierany w UE na takich zasadach, żebyśmy nie przegrywali tej konkurencji z liniami, operatorami, którzy mają zdecydowanie łatwiejsze możliwości prowadzenia biznesu. Uważam, że warunki prowadzenia tego naprawdę trudnego biznesu, jakim jest lotnictwo, powinno być takie samo dla wszystkich - podkreślił Lasek.

Bez ich pracy w tym dniu nie wystartowałby żaden samolot
TVN24
Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: Lotnisko Modlin

lotniskoInwestycje w Warszawie
