MAZOWSZE

Zniża się nad wodą, napełnia zbiornik, odlatuje. Black Hawk w akcji. Nagranie

Policyjny śmigłowiec bierze udział w akcji gaśniczej pod Warszawą
Policyjny Black Hawk włączył się do akcji gaszenia pożaru
Policyjny śmigłowiec włączył się w gaszenie pożaru pod Warszawą. Policja udostępniła nagranie pokazujące Black Hawka, napełniającego wodą "bambi bucket".

Policyjny Black Hawk od czwartku wspiera działania strażaków, gaszących pożar lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. Śmigłowiec dokonuje zrzutów wody z wykorzystaniem zbiornika "bambi bucket" o pojemności trzech tysięcy litrów. Wodę pobiera z rzeki w miejscowości Rządza i to właśnie to miejsce pokazano na krótkim nagraniu.

Apel policji

"Dzisiaj do godz. 9.40 policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk zrealizował już 31 zrzutów wody. Łącznie od wczoraj wykonano ich 62" - przekazała w piątek Komenda Główna Policji na X. Jak dodano, działania koordynowane są z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. "Służby działają zarówno z powietrza, jak i na ziemi, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia" - poinformowała policja.

I poprosiła: "Apelujemy o niezbliżanie się do miejsca działań i stosowanie się do poleceń służb. Zachowanie bezpiecznej odległości pozwala ratownikom sprawniej i bezpieczniej prowadzić akcję".

Black Hawk

Black Hawk uzyskuje prędkość przelotową ok. 296–297 km/h, może zabrać na pokład 12–13 osób. Jest wyposażony w dwa silniki turbinowe General Electric T700.

Najważniejszą cechą tej maszyny - jak podkreślają policjanci - jest możliwość transportu ładunków i pracy w trudnych warunkach.

Pożar wybuchł w czwartek po południu w rejonie Międzylesia w powiecie wołomińskim. Ogień szybko rozprzestrzeniał się. Warunki były trudne - silny wiatr i susza sprzyjały rozwojowi pożaru. Obecnie strażacy pracują o obszarze około 300 hektarów, obejmujących lasy, nieużytki i trzcinowiska.

