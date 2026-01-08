Logo TVN Warszawa
Warszawa
Policjant podejrzany o gwałt. Jedna dymisja, zapowiedź kolejnej

Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Policjant podejrzany o gwałt. Ważny dowódca zdymisjonowany
Źródło: TVN24
Zastępca dowódcy warszawskiego oddziału prewencji policji został zdymisjonowany. Taka decyzja zapadła po tym, jak jeden z podległych mu funkcjonariuszy usłyszał zarzut zgwałcenia policjantki i został aresztowany. Ze stanowiska zwolniony zostanie również dowódca plutonu, który brał udział w zakrapianej alkoholem imprezie na terenie jednostki. To właśnie podczas niej miało dojść do napaści na funkcjonariuszkę.

Jako pierwsze o dymisji zastępcy dowódcy oddziału prewencji poinformowało radio RMF FM. Tę informację potwierdziła Komenda Stołeczna Policji.

"Zastępca dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie został z dniem 7 stycznia br. odwołany z zajmowanego stanowiska w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez podległego mu funkcjonariusza, nad którego kompanią sprawował nadzór służbowy" - poinformowała w mediach społecznościowych KSP.

Jak podała PAP, podległy mu podejrzany o gwałt policjant był dowódcą jednego z warszawskich oddziałów prewencji policji, która ma siedzibę w Piasecznie. Był też przełożonym dowódcy plutonu, wobec którego wdrożono procedurę zwolnienia.

To właśnie o krokach w sprawie dowódcy plutonu po godzinie 15 poinformowała KSP. "Decyzją Komendanta Stołecznego Policji wdrożono postępowanie w kierunku zwolnienia z zajmowanego stanowiska dowódcy plutonu ze stanu IX Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, uczestniczącego w dniu 3 stycznia br. w spotkaniu połączonym ze spożywaniem alkoholu na terenie jednostki Policji" - podano w komunikacie.

Decyzje personalne w tej sprawie zapowiedział w programie "Kropka nad i" w TVN24 szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.

"W tej sprawie wdrożono trzy postępowania kontrolne, w tym postępowanie sprawdzające Komendy Stołecznej Policji oraz działania nadzorcze inspektora z MSWiA. Mogę zapewnić, że w nadchodzących dniach będą kolejne decyzje personalne. To nie jest czas na polityczne gry czy szukanie winnych w mediach. Osoba, która padła ofiarą przestępstwa, potrzebuje wsparcia i pomocy, a nie politykierstwa" - czytamy w czwartkowym komunikacie MSWiA.

Gwałt na policjantce

Do wydarzeń na terenie największego w kraju oddziału prewencji znajdującego się w Piasecznie doszło późnym wieczorem w ostatni weekend. Wiadomo, że dowódca jednej z kompanii pił alkohol, najprawdopodobniej w towarzystwie innych funkcjonariuszy. 

- Było to po godzinach służby, ale na terenie jednostki - powiedział tvn24.pl jeden z funkcjonariuszy, prosząc o zachowanie anonimowości. 

Dowódca miał się zamknąć w pokoju z młodą policjantką i to ona swoim krzykiem zaalarmowała innych funkcjonariuszy. Gdy sforsowano drzwi, zgłosiła napaść na tle seksualnym. Dowódca został zatrzymany, prokurator sformułował mu zarzut z artykułu 197 paragrafy 1 i 2 Kodeksu karnego.

Pierwszy przewiduje karę od dwóch do 15 lat pozbawienia wolności, drugi - od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Mężczyzna został aresztowany.

Chronologia zdarzeń

Jak poinformował nas prokurator Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 3.30. O godz. 10.35 przyjęto zawiadomienie od pokrzywdzonej, natomiast zatrzymanie podejrzanego nastąpiło tego samego dnia o godz. 14.45 przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji Wydział w Oddziale Prewencji Policji w Piasecznie. - Do czasu przejęcia przez BSWP podejrzany był pod nadzorem dowództwa OPP. Czynności procesowe z podejrzanym rozpoczęły się w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie 4 stycznia o godzinie 13.31. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się 5 stycznia o godzinie 11 w Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zapadło w godzinach popołudniowych - przekazał prokurator Skiba.

Również 5 stycznia zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec dowódcy kompanii i zawieszono go w czynnościach służbowych. Następnie rozpoczęto procedurę wydalenia go ze służby.

Policjant podejrzany o gwałt. Chronologia działań służb
Policjant podejrzany o gwałt. Chronologia działań służb
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Funkcjonariusz podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w jednostce policji

Funkcjonariusz podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w jednostce policji

Robert Zieliński
Policjant podejrzany o gwałt. "Kolejne decyzje personalne w nadchodzących godzinach"

Policjant podejrzany o gwałt. "Kolejne decyzje personalne w nadchodzących godzinach"

kropka nad i
pc

Autorka/Autor: dg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Policja
