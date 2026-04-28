Policjanci pracowali nad sprawą dotyczącą przemytu narkotyków. Dwie akcje służb miały miejsce w powiecie pruszkowskim, gdzie funkcjonariusze zatrzymali 45-letniego mężczyznę w momencie opuszczania garażu podziemnego.

Broń, amunicja, pieniądze i telefony

W jego mieszkaniu i pojazdach mundurowi znaleźli w sumie trzy jednostki broni palnej, ponad 250 sztuk amunicji różnego kalibru oraz blisko 80 tysięcy złotych w różnych walutach, a także telefony komórkowe i routery. W tej sprawie zatrzymana została również 30-letnia obywatelka Wenezueli.

W czasie kolejnych działań w ręce policji wpadł 40-letni mężczyzna.

"Policjanci zabezpieczyli 3,5 tysiąca złotych, cztery telefony komórkowe, karty SIM oraz routery. Jeden z telefonów był ukryty w obiciu kanapy" - podała podkom. Monika Kaczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Policjanci znaleźli siedem ton narkotyków, broń i amunicję Trzy areszty za przemyt siedmiu ton narkotyków oraz deportacja obywatelki Wenezueli Źródło: Komenda Stołeczna Policji Trzy areszty za przemyt siedmiu ton narkotyków oraz deportacja obywatelki Wenezueli Źródło: Komenda Stołeczna Policji Trzy areszty za przemyt siedmiu ton narkotyków oraz deportacja obywatelki Wenezueli Źródło: Komenda Stołeczna Policji Trzy areszty za przemyt siedmiu ton narkotyków oraz deportacja obywatelki Wenezueli Źródło: Komenda Stołeczna Policji Trzy areszty za przemyt siedmiu ton narkotyków oraz deportacja obywatelki Wenezueli Źródło: Komenda Stołeczna Policji Trzy areszty za przemyt siedmiu ton narkotyków oraz deportacja obywatelki Wenezueli Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Dokumentacja, która potwierdzała usługi transportowe

Do kolejnych policyjnych akcji doszło na terenie województwa łódzkiego - w powiecie tomaszowskim. Tam zatrzymany został 32-letni mężczyzna, a na miejscu funkcjonariusze znaleźli ponad 14 tysięcy złotych, biżuterię, białą substancję w szklanych pojemnikach, telefon komórkowy oraz dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalności w zakresie usług transportowych.

W trakcie przeszukania zanleziono trzy jednostki broni palnej, ponad 250 sztuk amunicji, kilkanaście telefonów komórkowych, routery internetowe oraz blisko 100 tysięcy złotych. Gotówka została odebrana na poczet przyszłych kar i grzywien.

Zarzuty i trzy areszty za przemyt

"Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów trzem mężczyznom pochodzenia polskiego w wieku od 32 do 45, podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym zajmującej się wywozem z krajów Unii Europejskiej blisko siedmiu ton środków odurzających, w tym kokainy oraz substancji psychotropowej w postaci ketaminy" - dodała policjantka.

Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące zatrzymani spędzą w areszcie tymczasowym. Natomiast wobec 30-letniej obywatelki Wenezueli, która trafiła do Straży Granicznej w Warszawie, złożono wniosek o wydanie nakazu wyjazdu z kraju.

Śledztwo w sprawie przemytu narkotyków prowadzili funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji, których wsparł Samodzielny Pododdział Kontrterrorystycznych Policji w Warszawie i Łodzi, a także funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz innych komórek organizacyjnych komendy stołecznej i komend rejonowych.