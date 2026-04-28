Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Siedem ton narkotyków, broń i amunicja. Cztery osoby zatrzymane

|
Trzy areszty za przemyt siedmiu ton narkotyków oraz deportacja obywatelki Wenezueli
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
W ręce policjantów wpadło trzech mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz przemytu blisko siedmiu ton narkotyków. Oprócz nich zatrzymano 30-letnią obywatelkę Wenezueli, którą przekazano straży granicznej.

Policjanci pracowali nad sprawą dotyczącą przemytu narkotyków. Dwie akcje służb miały miejsce w powiecie pruszkowskim, gdzie funkcjonariusze zatrzymali 45-letniego mężczyznę w momencie opuszczania garażu podziemnego.

Broń, amunicja, pieniądze i telefony

W jego mieszkaniu i pojazdach mundurowi znaleźli w sumie trzy jednostki broni palnej, ponad 250 sztuk amunicji różnego kalibru oraz blisko 80 tysięcy złotych w różnych walutach, a także telefony komórkowe i routery. W tej sprawie zatrzymana została również 30-letnia obywatelka Wenezueli.

W czasie kolejnych działań w ręce policji wpadł 40-letni mężczyzna.

"Policjanci zabezpieczyli 3,5 tysiąca złotych, cztery telefony komórkowe, karty SIM oraz routery. Jeden z telefonów był ukryty w obiciu kanapy" - podała podkom. Monika Kaczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Policjanci znaleźli siedem ton narkotyków, broń i amunicję
Dokumentacja, która potwierdzała usługi transportowe

Do kolejnych policyjnych akcji doszło na terenie województwa łódzkiego - w powiecie tomaszowskim. Tam zatrzymany został 32-letni mężczyzna, a na miejscu funkcjonariusze znaleźli ponad 14 tysięcy złotych, biżuterię, białą substancję w szklanych pojemnikach, telefon komórkowy oraz dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalności w zakresie usług transportowych.

W trakcie przeszukania zanleziono trzy jednostki broni palnej, ponad 250 sztuk amunicji, kilkanaście telefonów komórkowych, routery internetowe oraz blisko 100 tysięcy złotych. Gotówka została odebrana na poczet przyszłych kar i grzywien.

Zarzuty i trzy areszty za przemyt

"Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów trzem mężczyznom pochodzenia polskiego w wieku od 32 do 45, podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym zajmującej się wywozem z krajów Unii Europejskiej blisko siedmiu ton środków odurzających, w tym kokainy oraz substancji psychotropowej w postaci ketaminy" - dodała policjantka.

Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące zatrzymani spędzą w areszcie tymczasowym. Natomiast wobec 30-letniej obywatelki Wenezueli, która trafiła do Straży Granicznej w Warszawie, złożono wniosek o wydanie nakazu wyjazdu z kraju.

Śledztwo w sprawie przemytu narkotyków prowadzili funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji, których wsparł Samodzielny Pododdział Kontrterrorystycznych Policji w Warszawie i Łodzi, a także funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz innych komórek organizacyjnych komendy stołecznej i komend rejonowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawiePrzestępstwaGrupa przestępczaNarkotyki
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki