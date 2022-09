Kiedy weszli policjanci, oni demontowali jeepa. W dziupli były też inne skradzione auta

Jak ustalili policjanci, mózgiem operacji był 36-letni mieszkaniec Olesina. - To on miał wyszukiwać i typować samochody, a następnie zlecać kradzież innym członkom grupy. Sam doprecyzowywał taką akcję. Na miejsce kradzieży zawoził osoby, które poprzez włamanie kradły wytypowany pojazd, a następnie przewoziły do dziupli samochodowej. Wykorzystywał do tego celu swoją mazdę cx5 - przekazał rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak.