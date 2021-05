Już ładowali podróbki do mercedesa. Obserwowała ich policja

Policjanci zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą uzyskali informację, że na terenie jednej z posesji w Szamotach (gmina Nadarzyn) mogą znajdować się magazyny, w których przechowywane są towary z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi. Następnie miały one trafiać do sprzedaży. - Funkcjonariusze podjęli obserwację wspomnianych magazynów. W pewnym momencie zauważyli, jak pod jeden z nich podjeżdża mercedes, do którego dwaj mężczyźni zaczęli ładować pudełka. Jak się potem okazało, z podrobionym obuwiem i odzieżą - wyjaśnił rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak.