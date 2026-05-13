Typowali auta i przyjeżdżali po nie w nocy

Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji
Z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli nocami ginęły auta. Stołeczni policjanci na gorącym uczynku kradzieży zatrzymali dwóch mężczyzn. Podczas przeszukań znaleźli części pojazdów, zagłuszarki sygnału, broń, amunicję oraz narkotyki.

Schemat działania grupy przestępczej rozpracowywali policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji. Z ich ustaleń wynikało, że działała głównie na terenie Warszawy oraz powiatów: legionowskiego, nowodworskiego i warszawskiego zachodniego.

Jej członkowie mieli opracowany plan działania. Typowali auta do kradzieży, a następnie pojawiali się w okolicy, gdzie mieszkali ich właściciele. Przyjeżdżali na miejsce "roboczym" pojazdem i obserwowali prywatne posesje oraz zamknięte osiedla. Nocą uszkadzali sterowniki bram wjazdowych, dostawali się na teren, gdzie znajdowały się wytypowane samochody i kradli je.

Pojazdy trafiały następnie do "dziupli" w miejscowości Krosna-Wieś. Były tam demontowane na części. Najczęściej członkowie grupy wybierali pojazdy marek Volvo, Skoda i BMW.

"Złodzieje samochodów uczynili sobie z przestępczego procederu stałe źródło utrzymania. W przeszłości byli też zatrzymywani do przestępstw związanych z kradzieżami pojazdów" - informuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Mieszkańcy zauważyli nieznane auta

Rozpracowanie grupy policjanci rozpoczęli od ustalenia, jakimi roboczymi samochodami poruszają się złodzieje. W miejscach, gdzie od grudnia ubiegłego roku do lutego ginęły auta, widywane były Mercedes C klasy oraz Volvo S60. Ich zdjęcia zamieszczali też na portalach internetowych mieszkańcy osiedli, z których skradziono samochody. Funkcjonariusze potwierdzili, że były one wykorzystywane podczas kradzieży.

Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

"Ta wiedza pozwoliła policjantom stołecznej 'samochodówki' oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie na zorganizowanie działań, podczas których w trakcie kradzieży Volvo XC60 z jednego z parkingów w Nowym Dworze Mazowieckim, zostali zatrzymani dwaj mężczyźni w wieku 35 i 49 lat" - relacjonuje Adamus.

Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Zagłuszarki, broń i części samochodowe

W trakcie przeszukania miejsca, do którego trafiały kradzione samochody, policjanci zabezpieczyli motocykl skradziony w Ożarowie Mazowieckim oraz zagłuszarki sygnału GSM/GPS, części i podzespoły samochodowe.

"Kolejne przedmioty oraz pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów w miejscach zamieszkania zatrzymanych. Były to między innymi broń palna z załadowanym magazynkiem, zagłuszarki GPS/GSM, sprzęt elektroniczny służący do pokonywania zabezpieczeń w samochodach, między innymi trzy walizki do bezinwazyjnego otwierania i uruchamiania samochodu poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych" - wylicza.

Na liście zabezpieczonych przedmiotów znalazły się także zegarek o wartości 100 tysięcy złotych, liczne części i podzespoły samochodowe oraz samochody Audi A6 i Hyundai I30, którymi członkowie grupy przemieszczali się, aby wyszukiwać pojazdy do kradzieży.

Ponadto u jednego z zatrzymanych policjanci znaleźli sto gramów kokainy.

Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

35-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem do dwóch samochodów, posiadania broni palnej oraz amunicji bez wymaganego zezwolenia, posiadania środków odurzających oraz używania tablic rejestracyjnych nie przypisanych do pojazdu, na którym je umieszczono. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Natomiast 49-latek podejrzany jest o kradzież z włamaniem do dwóch pojazdów w warunkach recydywy.

"Podczas kolejnego przeszukania policjanci w miejscu zamieszkania 49-latka zabezpieczyli kilkanaście kluczyków pochodzących od pojazdów różnych marek, złącza, zagłuszacz sygnału GSM, co do których istnieje podejrzenie, że mogły służyć do kradzieży pojazdów" - czytamy w komunikacie policji.

Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Pięć razy w tygodniu musi stawiać się w najbliższej jednostce policji. Ma także zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Dodatkowe zatrzymania

W sprawie zatrzymany został także 29-letni mieszkaniec Wieliszewa. Według śledczych, mężczyzna miał pomóc w kradzieży z włamaniem do Volvo XC60. Po zakończeniu czynności został on zwolniony.

Zatrzymano także 53-letnią mieszkankę Krosnej Wsi, na posesji której policjanci znaleźli skradziony samochód i motocykl. Zastosowano wobec niej policyjny dozór.

