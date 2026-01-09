Rok na drogach Mazowsza. Więcej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych

Zderzenie pociągu z koparkoładowarką Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Mazowiecka policja opublikowała statystyki podsumowujące rok 2025. Dane pochodzą ze wszystkich jednostek na terenie województwa oprócz Komendy Stołecznej Policji, która obejmuje swoim zasięgiem garnizon warszawski, czyli stolicę i dziewięć otaczających ją powiatów.

"Wstępne dane wskazują, że mimo wzrostu liczby wypadków, zmniejszyła się liczba osób zabitych i rannych na drogach regionu. W minionym roku życie straciło 187 osób, podczas gdy w 2024 roku było to 200. Jednocześnie odnotowano 1823 wypadki drogowe, czyli o 95 więcej niż rok wcześniej, w których ranne zostały 2300 osoby" - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

W 292 wypadkach z udziałem pieszych zginęło 39 osób. Według policji spadła liczba ofiar śmiertelnych w tej grupie uczestników ruchu.

Więcej wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców

W ubiegłym roku funkcjonariusze przeprowadzili ponad milion badań trzeźwości kierowców. Jak opisują, to niewielki spadek liczby kontroli względem roku 2024, ale mimo to ujawniono o cztery procent więcej nietrzeźwych kierowców - 3547.

"Wzrosła również liczba wypadków spowodowanych przez osoby pod wpływem alkoholu - w 2025 roku doszło do 157 takich zdarzeń, w których zginęły 24 osoby. Kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 9,3 procent wszystkich sprawców wypadków" - podaje policja.

Nadmierna prędkość, zakazy prowadzenia i mandaty za wykroczenia

Według policji, jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach pozostaje nadmierna prędkość.

Mazowiecka drogówka zatrzymała w ubiegłym roku 1670 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym.

Wśród zatrzymanych w 2025 roku jest też 1356 osób naruszających sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

"Policjanci ruchu drogowego przeprowadzili 429 943 kontrole, zwracając szczególną uwagę na prędkość, stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców oraz stosowanie pasów bezpieczeństwa. Wystawiono ponad 207 tysięcy mandatów za wykroczenia drogowe, a wylegitymowano ponad 439 tysięcy uczestników ruchu" - wylicza KWP.

Grupa SPEED skontrolowała ponad 50 tysięcy pojazdów

Policjanci prowadzili także liczne działania prewencyjne i kontrolne, takie jak: "Prędkość", "Bezpieczny Weekend", "Bezpieczne Wakacje", "Truck&Bus", "Znicz". Realizowali także akcje skierowane do pieszych, rowerzystów, motocyklistów i użytkowników hulajnóg. "Regularnie organizowano lokalne działania ukierunkowane na trzeźwość, kontrolę prędkości, przewóz osób czy eliminowanie kierowców pod wpływem narkotyków" - podkreślono w komunikacie.

Mazowieckie drogi były przez cały rok patrolowane przez policjantów grupy SPEED. Ich auta wyposażone są w wideorejestratory i nowoczesne mierniki prędkości. W trakcie pełnienia służby funkcjonariusze skontrolowali ponad 51 tysięcy pojazdów i ujawnili ponad 48 tysięcy wykroczeń, z czego zdecydowana większość dotyczyła przekroczenia prędkości. W efekcie zatrzymali 1116 praw jazdy i skierowali 1265 wniosków o ukaranie do sądów oraz nałożyli 41866 mandatów karnych.

Policjanci z Mazowsza najczęściej w kraju korzystali z motocykli służbowych podczas patroli oraz różnego rodzaju zabezpieczeń. "Niejednokrotnie motocykle przysłużyły się przy obsłudze zdarzeń, jak również wypadków drogowych, umożliwiając błyskawiczne dotarcie na miejsce, zabezpieczenie terenu i podjęcie pierwszych działań jeszcze przed przyjazdem innych służb. Ich obecność na drodze miała również istotne znaczenie prewencyjne, oddziałując na zachowania pozostałych uczestników ruchu i podnosząc poziom bezpieczeństwa" - wyjaśnia KWP.

Akcja Stop Agresji Drogowej

Funkcjonariusze podkreślają, że coraz większą rolę w poprawie bezpieczeństwa odgrywa również aktywność samych uczestników ruchu. "W 2025 roku na skrzynkę STOP AGRESJI DROGOWEJ wpłynęło 970 nagrań dokumentujących niebezpieczne zachowania kierowców. Materiały te znacząco wspierają działania policji i przyczyniają się do eliminowania z ruchu najbardziej agresywnych uczestników" - zaznaczono.

