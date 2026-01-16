Pociągi WKD będą dojeżdżały tylko do Dworca Zachodniego

Biletomat WKD (nagrania archiwalne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Utrudnienia są związane z zamknięciem obu torów między stacjami Warszawa Śródmieście WKD - Warszawa Zachodnia WKD. Będą one niedostępne w okresie od 17 stycznia do 1 lutego. Dodatkowo przewoźnik ostrzega, że w tym okresie w porze porannej i nocnej obowiązywać będą dodatkowe ograniczenia na odcinku Warszawa Zachodnia WKD - Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Powodem jest wymiana rozjazdów na Warszawa Śródmieście WKD.

WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Zmiany w ruchu pociągów

Pociągi będą kończyć i rozpoczynać bieg na stacji Warszawa Zachodnia WKD (peron numer 1 stacji Warszawa Zachodnia) z wyjątkiem pociągów, które swój bieg rozpoczną od przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie w porze nocnej i porannej.

W dni powszednie pociągi na odcinku Komorów - Warszawa Zachodnia WKD będą jeździć po dwóch torach, co 35 minut w danym kierunku. Na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Komorów według standardowych zasad (zgodnie z zasadą ruchu prawostronnego) co 17-18 minut w godz. 6.00-18.00 oraz co 35 minut do godz. 6.00 i po godz. 18.00.

W weekendy (oprócz 24-25 stycznia) pociągi na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Warszawa Zachodnia WKD i Grodzisk kursować będą co 35 minut przez cały dzień.

W weekend 24-25 stycznia, z powodu wymiany szyn na nowe, dodatkowo zamknięty zostanie tor nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na odcinku Podkowa Leśna Główna - Komorów. Pociągi między wskazanymi stacjami będą wówczas kursować po jednym torze (prawym w kierunku Grodziska Mazowieckiego) co 70 minut. Z taką samą częstością będą kursowały pociągi na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Zachodnia.

Do 1 lutego pociągi do Milanówka będą kursowały w relacji Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Zachodnia co 70 minut.

"Na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia pociągi z/do Milanówka będą skomunikowane z pociągami obsługującymi relacje do/z Grodziska Mazowieckiego" - poinformowała WKD.

Komunikacja zastępcza

Przewoźnik zapowiada, że uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa dla pociągów kończących bieg na stacji Komorów w relacji Komorów - Pruszków PKP w dni powszednie, w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

W komunikacji zastępczej obowiązują ważne bilety WKD jednorazowe lub okresowe.

"W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy, wpisując w sposób trwały datę (w formacie: dd:mm:rr) i godzinę rozpoczęcia podróży (w formacie 24-godzinnym, tj. gg:mm) w miejscu przeznaczonym na nadruk" - przekazał przewoźnik.

Dodał, że czas przesiadki traktowany jest jako przejściowy i nie ma wpływu na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.

Wzajemne honorowanie biletów

Na ten czas wprowadzono wzajemne honorowanie biletów WKD we wszystkich pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście, a także na odcinku Warszawa Śródmieście - Warszawa Ursus Niedźwiadek.

Bilety jednorazowe i okresowe WKD będą honorowane także w warszawskiej komunikacji miejskiej.

Dotyczy to autobusów linii 127, 517, N35, N85 (na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie - Dw. Centralny), linii 717 (na odcinku Piastów Norwida - Warszawa Dw. Zachodni), linii 817 (na całej trasie, tj. Pruszków Os. Staszica/Pętla - Warszawa Dw. Zachodni), linii 158 (na odcinku Dworzec Zachodni - Dw. Centralny), linii 159 (na odcinku Dworzec Zachodni - Pl. Zawiszy).

Pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej - linia S1 (na odcinku Pruszków - Warszawa Śródmieście), linia S2 (na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Śródmieście).

"Pasażerowie rozpoczynający podróż środkami transportu uruchomionymi przez ZTM zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę (w formacie: dd:mm:rr) i godzinę rozpoczęcia podróży (w formacie 24-godzinnym, tj. gg:mm) w miejscu przeznaczonym na nadruk" - wyjaśniła Warszawska Kolej Dojazdowa.

