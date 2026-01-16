Logo TVN Warszawa
Okolice

Pociągi WKD będą dojeżdżały tylko do Dworca Zachodniego

WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Biletomat WKD (nagrania archiwalne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Przez najbliższe dwa tygodnie pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej nie będą kursowały między stacjami Warszawa Śródmieście WKD a Warszawa Zachodnia WKD. Powodem jest remont torów na tym odcinku. Zmiany wejdą w życie w sobotę.

Utrudnienia są związane z zamknięciem obu torów między stacjami Warszawa Śródmieście WKD - Warszawa Zachodnia WKD. Będą one niedostępne w okresie od 17 stycznia do 1 lutego. Dodatkowo przewoźnik ostrzega, że w tym okresie w porze porannej i nocnej obowiązywać będą dodatkowe ograniczenia na odcinku Warszawa Zachodnia WKD - Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Powodem jest wymiana rozjazdów na Warszawa Śródmieście WKD.

WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Zmiany w ruchu pociągów

Pociągi będą kończyć i rozpoczynać bieg na stacji Warszawa Zachodnia WKD (peron numer 1 stacji Warszawa Zachodnia) z wyjątkiem pociągów, które swój bieg rozpoczną od przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie w porze nocnej i porannej.

W dni powszednie pociągi na odcinku Komorów - Warszawa Zachodnia WKD będą jeździć po dwóch torach, co 35 minut w danym kierunku. Na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Komorów według standardowych zasad (zgodnie z zasadą ruchu prawostronnego) co 17-18 minut w godz. 6.00-18.00 oraz co 35 minut do godz. 6.00 i po godz. 18.00.

W weekendy (oprócz 24-25 stycznia) pociągi na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Warszawa Zachodnia WKD i Grodzisk kursować będą co 35 minut przez cały dzień.

W weekend 24-25 stycznia, z powodu wymiany szyn na nowe, dodatkowo zamknięty zostanie tor nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na odcinku Podkowa Leśna Główna - Komorów. Pociągi między wskazanymi stacjami będą wówczas kursować po jednym torze (prawym w kierunku Grodziska Mazowieckiego) co 70 minut. Z taką samą częstością będą kursowały pociągi na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Zachodnia.

Do 1 lutego pociągi do Milanówka będą kursowały w relacji Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Zachodnia co 70 minut.

"Na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia pociągi z/do Milanówka będą skomunikowane z pociągami obsługującymi relacje do/z Grodziska Mazowieckiego" - poinformowała WKD.

Dowiedz się więcej:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

